В Болгарии допустили появление коалиции за диалог с Россией

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Коалиция, выступающая за диалог с Россией, может появиться в Болгарии после проведения досрочных выборов, заявил болгарский евродепутат Петар Волгин газете "Известия". По словам депутата, в случае появления на досрочных выборах новой партии президента она может добиться успеха в случае формирования правящей коалиции с партией "Возрождение". "И Румен Радев, и "Возрождение" выступают за развитие дружественных отношений с Россией, а не за санкции и отрицание всего российского. Если коалиция, о которой я говорю, действительно состоится, я ожидаю значительного улучшения отношений между странами", - отметил депутат. В пятницу Народное собрание приняло отставку правительства во главе с премьер-министром Росеном Желязковым. Отставку правительства требовали участники массовых протестов, охвативших Болгарию на прошлой неделе. В стране будут проведены досрочные выборы. Болгария долгое время погружена в политический кризис, состоявшиеся в октябре 2024 года досрочные выборы были седьмыми за 3,5 года.

