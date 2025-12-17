На заказы продуктов приходится четверть всех онлайн-расходов россиян

https://1prime.ru/20251217/chetvert-865623740.html

МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Четверть всех онлайн-расходов (24%) россиян сегодня приходится на заказы продуктов, за год этот показатель вырос на 4,6 процентных пункта, говорится в исследовании "СберАналитики", которое есть у РИА Новости. "Быстрее всего увеличивается доля онлайн-покупок из продовольственных магазинов. Сегодня на заказы продуктов приходится четверть всех онлайн-расходов (24%), причем за год доля этой категории выросла на 4,6 процентных пункта", - посчитали аналитики. Следующая по объему трат категория - услуги (18%). Здесь лидерами спроса стали турагентства (4%) и образовательные учреждения (4%), а замыкают тройку лидеров непродовольственные магазины: пользователи чаще всего оплачивали онлайн товары для строительства и ремонта (4%), одежду и аксессуары (3%), бытовую технику и электронику (2%). Более того, за 11 месяцев 2025 года число покупателей в интернет-магазинах и приложениях (без учета маркетплейсов) выросло на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года, при этом потребительские привычки и структура трат продолжает меняться. Так, самые крупные онлайн-покупки связаны с планированием поездок. "Средний чек в турагентствах - 19,2 тысячи рублей, на авиабилеты - 18,4 тысячи, а на бронирование отелей - 12,4 тысячи. Высокий средний чек также характерен для мебели и предметов интерьера -15,2 тысячи рублей, бытовой техники и электроники 7,9 тысячи", - выяснилось в ходе исследования. Чаще всего в интернет-магазинах покупают женщины (57%), на них пришлось 53% онлайн-трат. Так, наиболее "женскими" категориями по доле расходов стали товары для красоты и здоровья (87%), хобби и увлечения (79%), канцтовары (74%), благотворительные ассоциации (74%) и домашние животные (73%). По данным аналитиков, мужчины лидируют в тратах, связанных с автотранспортом: запчасти и аксессуары (85%), аренда авто (77%), автодилеры (77%), топливо и автосервис (68%). Отмечается, что самые высокие средние суммы за онлайн-покупку зафиксированы не в Москве, а в Чукотском автономном округе (1733 рубля), далее следует столица (1561 рубль), а замыкает тройку Ямало-Ненецкий автономный округ (1455 рублей). "Ядром платежеспособной аудитории стали люди в возрасте 35–44 лет - на их долю приходится 39% всех онлайн-трат, они составляют 37% от всех покупателей. При этом молодежь от 18 до 24 лет отвечает за треть (33%) всех потраченных сумм", - заключили аналитики.

