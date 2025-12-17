https://1prime.ru/20251217/dolina-865630863.html
Верховный суд включит спор по делу о квартире Долиной в обзор практики
Верховный суд включит спор по делу о квартире Долиной в обзор практики - 17.12.2025, ПРАЙМ
Верховный суд включит спор по делу о квартире Долиной в обзор практики
Верховный суд РФ включит спор о праве собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной в обзор практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T11:48+0300
2025-12-17T11:48+0300
2025-12-17T11:48+0300
недвижимость
бизнес
общество
рф
игорь краснов
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/10/865608911_0:101:3280:1946_1920x0_80_0_0_34945da277ba90ca1433850c10c3cdc9.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ включит спор о праве собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной в обзор практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "По поручению Игоря Краснова три коллегии Верховного суда России - по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам - уже готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В него войдет и принятое накануне Верховного суда РФ решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы", - сказали в пресс-службе. Верховный суд РФ составляет обзоры практики, чтобы обеспечить ее единообразие. Нижестоящие суды должны руководствоваться включенными в обзор примерами при принятии решений. Верховный суд России ранее признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.
https://1prime.ru/20251216/lure--865610961.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/10/865608911_551:0:3280:2047_1920x0_80_0_0_13062d6ee3faf90fc7033cc5a79d9d78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, общество , рф, игорь краснов, верховный суд
Недвижимость, Бизнес, Общество , РФ, Игорь Краснов, Верховный суд
Верховный суд включит спор по делу о квартире Долиной в обзор практики
ВС включит спор о праве собственности на квартиру Ларисы Долиной в обзор практики
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ включит спор о праве собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной в обзор практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"По поручению Игоря Краснова
три коллегии Верховного суда
России - по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам - уже готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В него войдет и принятое накануне Верховного суда РФ
решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы", - сказали в пресс-службе.
Верховный суд РФ составляет обзоры практики, чтобы обеспечить ее единообразие. Нижестоящие суды должны руководствоваться включенными в обзор примерами при принятии решений.
Верховный суд России ранее признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.
Лурье впервые выступила в суде по делу квартиры Долиной