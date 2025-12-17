Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Верховный суд включит спор по делу о квартире Долиной в обзор практики - 17.12.2025
Верховный суд включит спор по делу о квартире Долиной в обзор практики
недвижимость
бизнес
общество
рф
игорь краснов
верховный суд
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ включит спор о праве собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной в обзор практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "По поручению Игоря Краснова три коллегии Верховного суда России - по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам - уже готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В него войдет и принятое накануне Верховного суда РФ решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы", - сказали в пресс-службе. Верховный суд РФ составляет обзоры практики, чтобы обеспечить ее единообразие. Нижестоящие суды должны руководствоваться включенными в обзор примерами при принятии решений. Верховный суд России ранее признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.
рф
недвижимость, бизнес, общество , рф, игорь краснов, верховный суд
Недвижимость, Бизнес, Общество , РФ, Игорь Краснов, Верховный суд
11:48 17.12.2025
 
Верховный суд включит спор по делу о квартире Долиной в обзор практики

ВС включит спор о праве собственности на квартиру Ларисы Долиной в обзор практики

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде РФ в Москве
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ включит спор о праве собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной в обзор практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"По поручению Игоря Краснова три коллегии Верховного суда России - по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам - уже готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В него войдет и принятое накануне Верховного суда РФ решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы", - сказали в пресс-службе.
Верховный суд РФ составляет обзоры практики, чтобы обеспечить ее единообразие. Нижестоящие суды должны руководствоваться включенными в обзор примерами при принятии решений.
Верховный суд России ранее признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Лурье впервые выступила в суде по делу квартиры Долиной
Вчера, 16:52
 
