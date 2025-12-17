https://1prime.ru/20251217/dolina-865631017.html

Лурье прокомментирует дело о квартире Долиной в эфире шоу "Пусть говорят"

Лурье прокомментирует дело о квартире Долиной в эфире шоу "Пусть говорят" - 17.12.2025, ПРАЙМ

Лурье прокомментирует дело о квартире Долиной в эфире шоу "Пусть говорят"

Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье ответит певице по делу о квартире в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале 17 декабря, сообщается в... | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T11:51+0300

2025-12-17T11:51+0300

2025-12-17T11:51+0300

бизнес

недвижимость

общество

telegram

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/10/865608845_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6086393778fd34a558d64784446a970b.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье ответит певице по делу о квартире в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале 17 декабря, сообщается в Telegram Первого канала. "В эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале - продолжение истории по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Впервые в студии появится покупатель жилья - Полина Лурье. Она ответит на предложение народной артистки", - говорится в сообщении. Уточняется, что выпуск выйдет 17 декабря в 19.45 по московскому времени. Верховный суд России ранее признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно. Ранее Долина впервые публично высказалась о ситуации вокруг ее квартиры в Хамовниках в эфире программы "Пусть говорят" в минувшую пятницу. Певица также заявила, что приняла решение вернуть Полине Лурье деньги за квартиру в полном объеме. Ранее адвокат заявляла РИА Новости, что Долина предложила Лурье мировое соглашение, в рамках которого собиралась возвращать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, общество , telegram, верховный суд