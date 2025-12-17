https://1prime.ru/20251217/dolina-865631176.html
Представитель Долиной рассказал о концертных планах певицы после решения ВС
Представитель Долиной рассказал о концертных планах певицы после решения ВС - 17.12.2025, ПРАЙМ
Представитель Долиной рассказал о концертных планах певицы после решения ВС
Творческие и концертные планы народной артистки РФ Ларисы Долиной не изменятся после решения Верховного суда России по делу о квартире, сообщил РИА Новости... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T11:53+0300
2025-12-17T11:53+0300
2025-12-17T11:53+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Творческие и концертные планы народной артистки РФ Ларисы Долиной не изменятся после решения Верховного суда России по делу о квартире, сообщил РИА Новости представитель певицы Сергей Пудовкин. Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения. "Не поменяются", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
