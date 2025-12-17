https://1prime.ru/20251217/dolina-865639782.html

СМИ раскрыли подробности о другой квартире Долиной

После решения Верховного суда у певицы Ларисы Долиной останется еще одна квартира в Москве, сообщает Life. | 17.12.2025, ПРАЙМ

москва

верховный суд

мосгорсуд

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. После решения Верховного суда у певицы Ларисы Долиной останется еще одна квартира в Москве, сообщает Life. "У Ларисы Долиной в Москве останется единственная квартира в Лефортово. Площадь последней недвижимости певицы в столице составляет 50 квадратных метров, и такая небольшая квартира оценивается в 18 миллионов рублей", — говорится в материале.Согласно данным издания, данное жилье находится в пятиэтажке, построенной в 1961 году, и было приобретено артисткой в 2006 году. Хотя квартира принадлежит Долиной, она никогда там не проживала. Вчера Верховный суд завершил дело Долиной. Суд отменил предыдущие решения и оставил права на данную квартиру покупательнице Полине Лурье. Певица, которая проживала в квартире во время судебных разбирательств, должна покинуть ее. Если она не сделает это добровольно, вопрос будет решен принудительно. Афера с квартиройЛетом прошлого года Лариса Долина попала в заголовки новостей, заявив, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать недвижимость в центре Москвы. На протяжении четырех месяцев они обманом заставили Долину перевести деньги на "защищенные" счета и передать средства от продажи курьеру. Ущерб был оценен в не менее чем 317 миллионов рублей. Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к большинству от четырех до семи лет лишения свободы и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. Кроме этого, певица оспаривала сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право на недвижимость, в результате чего Лурье, которая купила квартиру, осталась ни с чем. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения, после чего покупательница обратилась в высшую инстанцию.

москва

2025

