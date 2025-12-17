https://1prime.ru/20251217/dolina-865641041.html
Мосгорсуд рассмотрит вопрос о выселении Долиной из квартиры
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит вопрос о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры, которую Верховный суд РФ передал Полине Лурье, сообщили РИА Новости в суде. "Заседание судебной коллегии назначено на 25 декабря 2025 года", - сказали в суде. Накануне Верховный суд РФ передал квартиру в собственность покупательницы, а вопрос о выселении из нее Долиной передал на рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что, если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.
