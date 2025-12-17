Лурье рассказала о планах на бывшую квартиру Долиной
Покупательница квартиры Долиной Лурье собирается сделать ремонт и перепланировку
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПокупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде РФ в Москве
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде РФ в Москве
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье собирается делать перепланировку и ремонт в бывшей квартире певицы, об этом она сообщила в эфире программе "Пусть говорят", отрывки из которого приводит издание KP.RU.
"У нас разный состав семьи с Ларисой Александровной, и разные вкусы, поэтому я сразу выбирала квартиру, в которой буду делать полностью ремонт. Буду делать перепланировку", — сказала она.
Лурье добавила, что намерена сделать ремонт в более современном стиле.
Афера с квартирой
Лариса Долина попала в центр внимания общественности летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, принудивших ее к продаже квартиры в центре Москвы. Аферисты в течение четырех месяцев обманным путем добивались доверия певицы и под предлогом сохранности средств склонили ее к переводу денег на "безопасные" счета и передаче вырученных от продажи квартиры денег курьеру. Ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд вынес приговор Анжеле Цырульниковой, Артуру Каменецкому, Андрею Основе и Дмитрию Леонтьеву, назначив им сроки от четырех до семи лет заключения с дополнительным штрафом в размере 900 тысяч рублей для каждого.
Одновременно с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности. В результате Лурье, купившая недвижимость, оказалась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения. После этого покупательница обратилась в вышестоящую инстанцию.
Верховный суд России во вторник признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, согласно которым имущество оставалось в собственности певицы, утверждавшей, что в момент сделки находилась под влиянием мошенников, были отменены.