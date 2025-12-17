Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лурье рассказала о планах на бывшую квартиру Долиной - 17.12.2025
Лурье рассказала о планах на бывшую квартиру Долиной
Лурье рассказала о планах на бывшую квартиру Долиной - 17.12.2025, ПРАЙМ
Лурье рассказала о планах на бывшую квартиру Долиной
Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье собирается делать перепланировку и ремонт в бывшей квартире певицы, об этом она сообщила в эфире программе... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T17:59+0300
2025-12-17T17:59+0300
москва
финансы
недвижимость
мосгорсуд
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/10/865608753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a92df9605d0b3822762a532d4ce95b47.jpg
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье собирается делать перепланировку и ремонт в бывшей квартире певицы, об этом она сообщила в эфире программе "Пусть говорят", отрывки из которого приводит издание KP.RU."У нас разный состав семьи с Ларисой Александровной, и разные вкусы, поэтому я сразу выбирала квартиру, в которой буду делать полностью ремонт. Буду делать перепланировку", — сказала она.Лурье добавила, что намерена сделать ремонт в более современном стиле.Афера с квартирой Лариса Долина попала в центр внимания общественности летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, принудивших ее к продаже квартиры в центре Москвы. Аферисты в течение четырех месяцев обманным путем добивались доверия певицы и под предлогом сохранности средств склонили ее к переводу денег на "безопасные" счета и передаче вырученных от продажи квартиры денег курьеру. Ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей. Мошенники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд вынес приговор Анжеле Цырульниковой, Артуру Каменецкому, Андрею Основе и Дмитрию Леонтьеву, назначив им сроки от четырех до семи лет заключения с дополнительным штрафом в размере 900 тысяч рублей для каждого. Одновременно с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности. В результате Лурье, купившая недвижимость, оказалась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения. После этого покупательница обратилась в вышестоящую инстанцию. Верховный суд России во вторник признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, согласно которым имущество оставалось в собственности певицы, утверждавшей, что в момент сделки находилась под влиянием мошенников, были отменены.
https://1prime.ru/20251217/dolina-865639782.html
https://1prime.ru/20251217/lure-865643992.html
москва
москва, финансы, недвижимость, мосгорсуд, верховный суд
МОСКВА, Финансы, Недвижимость, Мосгорсуд, Верховный суд
17:59 17.12.2025
 
Лурье рассказала о планах на бывшую квартиру Долиной

Покупательница квартиры Долиной Лурье собирается сделать ремонт и перепланировку

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде РФ в Москве
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде РФ в Москве
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье собирается делать перепланировку и ремонт в бывшей квартире певицы, об этом она сообщила в эфире программе "Пусть говорят", отрывки из которого приводит издание KP.RU.
"У нас разный состав семьи с Ларисой Александровной, и разные вкусы, поэтому я сразу выбирала квартиру, в которой буду делать полностью ремонт. Буду делать перепланировку", — сказала она.
Певица Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
СМИ раскрыли подробности о другой квартире Долиной
15:49
Лурье добавила, что намерена сделать ремонт в более современном стиле.

Афера с квартирой

Лариса Долина попала в центр внимания общественности летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, принудивших ее к продаже квартиры в центре Москвы. Аферисты в течение четырех месяцев обманным путем добивались доверия певицы и под предлогом сохранности средств склонили ее к переводу денег на "безопасные" счета и передаче вырученных от продажи квартиры денег курьеру. Ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд вынес приговор Анжеле Цырульниковой, Артуру Каменецкому, Андрею Основе и Дмитрию Леонтьеву, назначив им сроки от четырех до семи лет заключения с дополнительным штрафом в размере 900 тысяч рублей для каждого.
Одновременно с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности. В результате Лурье, купившая недвижимость, оказалась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения. После этого покупательница обратилась в вышестоящую инстанцию.
Верховный суд России во вторник признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, согласно которым имущество оставалось в собственности певицы, утверждавшей, что в момент сделки находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Адвокат Лурье назвала кадастровую стоимость квартиры Долиной
17:30
 
