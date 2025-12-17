https://1prime.ru/20251217/dolina-865648930.html

Клишас призвал проверить судей по делу Долиной

Клишас призвал проверить судей по делу Долиной - 17.12.2025, ПРАЙМ

Клишас призвал проверить судей по делу Долиной

Российский сенатор Андрей Клишас после решения Верховного суда по спору о квартире Ларисы Долиной предложил проверить компетентность судей, которые выносили... | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T19:56+0300

2025-12-17T19:56+0300

2025-12-17T19:56+0300

финансы

общество

москва

андрей клишас

верховный суд

мосгорсуд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865267711_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_67405721f29d9d34d1f5d08e24b6932b.jpg

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Российский сенатор Андрей Клишас после решения Верховного суда по спору о квартире Ларисы Долиной предложил проверить компетентность судей, которые выносили решение по этому делу. Об этом он заявил в интервью РБК."Считаю, что следующий правильный шаг — обсудить компетентность тех судей, которые допустили столь экстравагантное толкование норм законодательства, что привело к появлению новых мошеннических схем по обману добросовестных приобретателей недвижимости", — сказал он.Афера с квартиройЛариса Долина попала в центр внимания общественности летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, принудивших ее к продаже квартиры в центре Москвы. Аферисты в течение четырех месяцев обманным путем добивались доверия певицы и под предлогом сохранности средств склонили ее к переводу денег на "безопасные" счета и передаче вырученных от продажи квартиры денег курьеру. Ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.Мошенники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд вынес приговор Анжеле Цырульниковой, Артуру Каменецкому, Андрею Основе и Дмитрию Леонтьеву, назначив им сроки от четырех до семи лет заключения с дополнительным штрафом в размере 900 тысяч рублей для каждого.Одновременно с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности. В результате Лурье, купившая недвижимость, оказалась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения. После этого покупательница обратилась в вышестоящую инстанцию.Верховный суд России во вторник признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, согласно которым имущество оставалось в собственности певицы, утверждавшей, что в момент сделки находилась под влиянием мошенников, были отменены.

https://1prime.ru/20251217/dolina-865645239.html

https://1prime.ru/20251217/lure-865643992.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, общество , москва, андрей клишас, верховный суд, мосгорсуд