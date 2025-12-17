Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Клишас призвал проверить судей по делу Долиной - 17.12.2025
Клишас призвал проверить судей по делу Долиной
Российский сенатор Андрей Клишас после решения Верховного суда по спору о квартире Ларисы Долиной предложил проверить компетентность судей, которые выносили... | 17.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Российский сенатор Андрей Клишас после решения Верховного суда по спору о квартире Ларисы Долиной предложил проверить компетентность судей, которые выносили решение по этому делу. Об этом он заявил в интервью РБК."Считаю, что следующий правильный шаг — обсудить компетентность тех судей, которые допустили столь экстравагантное толкование норм законодательства, что привело к появлению новых мошеннических схем по обману добросовестных приобретателей недвижимости", — сказал он.Афера с квартиройЛариса Долина попала в центр внимания общественности летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, принудивших ее к продаже квартиры в центре Москвы. Аферисты в течение четырех месяцев обманным путем добивались доверия певицы и под предлогом сохранности средств склонили ее к переводу денег на "безопасные" счета и передаче вырученных от продажи квартиры денег курьеру. Ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.Мошенники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд вынес приговор Анжеле Цырульниковой, Артуру Каменецкому, Андрею Основе и Дмитрию Леонтьеву, назначив им сроки от четырех до семи лет заключения с дополнительным штрафом в размере 900 тысяч рублей для каждого.Одновременно с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности. В результате Лурье, купившая недвижимость, оказалась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения. После этого покупательница обратилась в вышестоящую инстанцию.Верховный суд России во вторник признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, согласно которым имущество оставалось в собственности певицы, утверждавшей, что в момент сделки находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Клишас призвал проверить судей по делу Долиной

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Российский сенатор Андрей Клишас после решения Верховного суда по спору о квартире Ларисы Долиной предложил проверить компетентность судей, которые выносили решение по этому делу. Об этом он заявил в интервью РБК.
"Считаю, что следующий правильный шаг — обсудить компетентность тех судей, которые допустили столь экстравагантное толкование норм законодательства, что привело к появлению новых мошеннических схем по обману добросовестных приобретателей недвижимости", — сказал он.
Лурье рассказала о планах на бывшую квартиру Долиной
Афера с квартирой

Лариса Долина попала в центр внимания общественности летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, принудивших ее к продаже квартиры в центре Москвы. Аферисты в течение четырех месяцев обманным путем добивались доверия певицы и под предлогом сохранности средств склонили ее к переводу денег на "безопасные" счета и передаче вырученных от продажи квартиры денег курьеру. Ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд вынес приговор Анжеле Цырульниковой, Артуру Каменецкому, Андрею Основе и Дмитрию Леонтьеву, назначив им сроки от четырех до семи лет заключения с дополнительным штрафом в размере 900 тысяч рублей для каждого.
Одновременно с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности. В результате Лурье, купившая недвижимость, оказалась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения. После этого покупательница обратилась в вышестоящую инстанцию.
Верховный суд России во вторник признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, согласно которым имущество оставалось в собственности певицы, утверждавшей, что в момент сделки находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Адвокат Лурье назвала кадастровую стоимость квартиры Долиной
