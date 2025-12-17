Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Внебиржевой курс доллара подскочил выше 80 рублей впервые с 20 ноября - 17.12.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара подскочил выше 80 рублей впервые с 20 ноября
Внебиржевой курс доллара подскочил выше 80 рублей впервые с 20 ноября - 17.12.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара подскочил выше 80 рублей впервые с 20 ноября
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 80 рублей впервые с 20 ноября, следует из данных торгов. | 17.12.2025, ПРАЙМ
рынок
торги
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 80 рублей впервые с 20 ноября, следует из данных торгов. К 11.42 мск курс доллара подскакивал на 80 копеек относительно предыдущего закрытия - до 79,98 рубля. А минутами ранее он достигал 80,02 рубля - впервые с 20 ноября. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
рынок, торги
Рынок, Торги
11:58 17.12.2025
 
Внебиржевой курс доллара подскочил выше 80 рублей впервые с 20 ноября

Расчетный курс доллара впервые с 20 ноября поднялся выше 80 рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Купюра доллара США. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 80 рублей впервые с 20 ноября, следует из данных торгов.
К 11.42 мск курс доллара подскакивал на 80 копеек относительно предыдущего закрытия - до 79,98 рубля. А минутами ранее он достигал 80,02 рубля - впервые с 20 ноября.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
 
