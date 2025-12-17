https://1prime.ru/20251217/dollar-865631484.html

Внебиржевой курс доллара подскочил выше 80 рублей впервые с 20 ноября

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159778_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_018c58d34f045f0c237ee077225a4756.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 80 рублей впервые с 20 ноября, следует из данных торгов. К 11.42 мск курс доллара подскакивал на 80 копеек относительно предыдущего закрытия - до 79,98 рубля. А минутами ранее он достигал 80,02 рубля - впервые с 20 ноября. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

