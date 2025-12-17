https://1prime.ru/20251217/dollar-865646408.html

Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером

2025-12-17T18:44+0300

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо снижается к евро и растет по отношению к иене в среду вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.23 мск курс евро к доллару рос до 1,1749 доллара с 1,1747 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - до 155,52 иены с уровня прошлого закрытия в 154,71 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,1% - до 98,32 пункта. В среду инвесторы оценивали окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне в ноябре. Так, годовая инфляция осталась на уровне октября в 2,1%, в то время как предварительная оценка предполагала ее ускорение до 2,2%. В четверг будет опубликована аналогичная статистика по США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам ноября составила 3,1%. В сентябре годовой рост потребительских цен составлял 3%, в то время как за октябрь данные не публиковались в связи с шатдауном правительства США.

