https://1prime.ru/20251217/dollar-865646408.html
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером - 17.12.2025, ПРАЙМ
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером
Стоимость доллара слабо снижается к евро и растет по отношению к иене в среду вечером, свидетельствуют данные торгов. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T18:44+0300
2025-12-17T18:44+0300
2025-12-17T18:44+0300
экономика
рынок
торги
сша
доллар сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/62/827856266_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_57a000846e2a72506c05bb77fe1ad60c.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо снижается к евро и растет по отношению к иене в среду вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.23 мск курс евро к доллару рос до 1,1749 доллара с 1,1747 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - до 155,52 иены с уровня прошлого закрытия в 154,71 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,1% - до 98,32 пункта. В среду инвесторы оценивали окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне в ноябре. Так, годовая инфляция осталась на уровне октября в 2,1%, в то время как предварительная оценка предполагала ее ускорение до 2,2%. В четверг будет опубликована аналогичная статистика по США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам ноября составила 3,1%. В сентябре годовой рост потребительских цен составлял 3%, в то время как за октябрь данные не публиковались в связи с шатдауном правительства США.
https://1prime.ru/20251217/dollar-865631484.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/62/827856266_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_b1a1da66eec6852d7660b5de736784f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, доллар сша
Экономика, Рынок, Торги, США, Доллар США
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером
Доллар слабо снижается к евро и растет к иене в среду вечером
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо снижается к евро и растет по отношению к иене в среду вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.23 мск курс евро к доллару рос до 1,1749 доллара с 1,1747 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - до 155,52 иены с уровня прошлого закрытия в 154,71 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) поднимался на 0,1% - до 98,32 пункта.
В среду инвесторы оценивали окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне в ноябре. Так, годовая инфляция осталась на уровне октября в 2,1%, в то время как предварительная оценка предполагала ее ускорение до 2,2%.
В четверг будет опубликована аналогичная статистика по США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам ноября составила 3,1%. В сентябре годовой рост потребительских цен составлял 3%, в то время как за октябрь данные не публиковались в связи с шатдауном правительства США.
Внебиржевой курс доллара подскочил выше 80 рублей впервые с 20 ноября