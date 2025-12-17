Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером - 17.12.2025
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо снижается к евро и растет по отношению к иене в среду вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.23 мск курс евро к доллару рос до 1,1749 доллара с 1,1747 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - до 155,52 иены с уровня прошлого закрытия в 154,71 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,1% - до 98,32 пункта. В среду инвесторы оценивали окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне в ноябре. Так, годовая инфляция осталась на уровне октября в 2,1%, в то время как предварительная оценка предполагала ее ускорение до 2,2%. В четверг будет опубликована аналогичная статистика по США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам ноября составила 3,1%. В сентябре годовой рост потребительских цен составлял 3%, в то время как за октябрь данные не публиковались в связи с шатдауном правительства США.
18:44 17.12.2025
 
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером

Доллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Кутузов
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо снижается к евро и растет по отношению к иене в среду вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.23 мск курс евро к доллару рос до 1,1749 доллара с 1,1747 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - до 155,52 иены с уровня прошлого закрытия в 154,71 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,1% - до 98,32 пункта.
В среду инвесторы оценивали окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне в ноябре. Так, годовая инфляция осталась на уровне октября в 2,1%, в то время как предварительная оценка предполагала ее ускорение до 2,2%.
В четверг будет опубликована аналогичная статистика по США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам ноября составила 3,1%. В сентябре годовой рост потребительских цен составлял 3%, в то время как за октябрь данные не публиковались в связи с шатдауном правительства США.
Внебиржевой курс доллара подскочил выше 80 рублей впервые с 20 ноября
