ЕС лишил Венгрию прав в вопросе замороженных российских активов

ЕС лишил Венгрию прав в вопросе замороженных российских активов

17.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Венгрия соблюдала принцип лояльного сотрудничества в вопросе замороженных российских активов, в ответ ЕС лишил Будапешт её прав, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Венгрия соблюдала принцип лояльного сотрудничества в вопросе замороженных российских активов. В ответ ЕС лишил Венгрию её прав", - написал Орбан в социальной сети X. Он отметил, что это создает опасный прецедент. Ранее Орбан заявлял, что если мнение Венгрии, выступающей против конфискации активов РФ, не учтут, Будапешт на следующий день обратится в суд ЕС. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

2025

