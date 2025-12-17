https://1prime.ru/20251217/es-865630703.html
Фон дер Ляйен призвала ЕС найти путь финансирования Киева до конца года
Фон дер Ляйен призвала ЕС найти путь финансирования Киева до конца года - 17.12.2025, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен призвала ЕС найти путь финансирования Киева до конца года
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен до конца года определиться с вариантом финансирования Киева - через общий займ или использование... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T11:43+0300
2025-12-17T11:43+0300
2025-12-17T11:43+0300
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен до конца года определиться с вариантом финансирования Киева - через общий займ или использование активов РФ. "Я предложила два пути: европейский займ и использование активов РФ… Одно понятно - что мы должны найти путь обеспечить финансирование Украины на ближайшие два года", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента накануне начала в Брюсселе саммита ЕС, на котором эта тема станет центральной.
Фон дер Ляйен призвала ЕС найти путь финансирования Киева до конца года
Фон дер Ляйен: ЕС должен до конца года определить вариант финансирования Украины