https://1prime.ru/20251217/es-865630703.html

Фон дер Ляйен призвала ЕС найти путь финансирования Киева до конца года

Фон дер Ляйен призвала ЕС найти путь финансирования Киева до конца года - 17.12.2025, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен призвала ЕС найти путь финансирования Киева до конца года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен до конца года определиться с вариантом финансирования Киева - через общий займ или использование... | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T11:43+0300

2025-12-17T11:43+0300

2025-12-17T11:43+0300

финансы

россия

рф

киев

украина

урсула фон дер ляйен

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504170_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8bd5e1335f743a2b034afea5cc3c5c8.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 дек - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен до конца года определиться с вариантом финансирования Киева - через общий займ или использование активов РФ. "Я предложила два пути: европейский займ и использование активов РФ… Одно понятно - что мы должны найти путь обеспечить финансирование Украины на ближайшие два года", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента накануне начала в Брюсселе саммита ЕС, на котором эта тема станет центральной.

рф

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, киев, украина, урсула фон дер ляйен, ес