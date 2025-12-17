СМИ раскрыл шаг ЕС, который спровоцирует войну с Россией
IFQ: вступление Украины в ЕС может вызвать войну с РФ
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Вступление Украины в Европейский Союз может стать причиной для общеевропейского военного конфликта с Россией, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
"Есть одна деталь, которую наши стратеги якобы не замечают. Статья 42.7 Договора о Европейском союзе, включающая положения о взаимной обороне, которые даже более важны, чем 5-я статья Устава НАТО. <…>. Проще говоря, если Украина вступит в ЕС, находясь в состоянии активного вооруженного конфликта или вооруженного перемирия, и Россия нанесет по ней удар, Италия, Франция и Германия юридически окажутся в состоянии войны", — говорится в материале.
По мнению автора материала, стратегия ЕС состоит в эскалации локального противостояния до общеевропейского уровня, и это подается как компромиссное решение, на которое Россия должна согласиться.
"В Кремле умеют читать договоры лучше, чем фон дер Ляйен. Предложить России Украину в составе ЕС, а не НАТО — это то же самое, что предложить диабетику кремовый торт и сказать, что он не вредный, потому что на нем нет вишенки".
По данным Financial Times, ссылающимся на инсайдерские источники, Украину могут принять в состав Евросоюза к 1 января 2027 года в рамках инициативы по разрешению конфликта.
Издание Washington Post, опираясь на высказывания украинских и американских властей, отмечало, что такая возможность вызывает беспокойство у некоторых стран Европы.