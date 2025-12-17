Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыл шаг ЕС, который спровоцирует войну с Россией - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251217/es-865631315.html
СМИ раскрыл шаг ЕС, который спровоцирует войну с Россией
СМИ раскрыл шаг ЕС, который спровоцирует войну с Россией - 17.12.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыл шаг ЕС, который спровоцирует войну с Россией
Вступление Украины в Европейский Союз может стать причиной для общеевропейского военного конфликта с Россией, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T11:57+0300
2025-12-17T11:57+0300
украина
италия
франция
financial times
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_5e15480796af2a2302589e8eb7e49d14.jpg
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Вступление Украины в Европейский Союз может стать причиной для общеевропейского военного конфликта с Россией, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano. "Есть одна деталь, которую наши стратеги якобы не замечают. Статья 42.7 Договора о Европейском союзе, включающая положения о взаимной обороне, которые даже более важны, чем 5-я статья Устава НАТО. &lt;…&gt;. Проще говоря, если Украина вступит в ЕС, находясь в состоянии активного вооруженного конфликта или вооруженного перемирия, и Россия нанесет по ней удар, Италия, Франция и Германия юридически окажутся в состоянии войны", — говорится в материале.По мнению автора материала, стратегия ЕС состоит в эскалации локального противостояния до общеевропейского уровня, и это подается как компромиссное решение, на которое Россия должна согласиться. "В Кремле умеют читать договоры лучше, чем фон дер Ляйен. Предложить России Украину в составе ЕС, а не НАТО — это то же самое, что предложить диабетику кремовый торт и сказать, что он не вредный, потому что на нем нет вишенки".По данным Financial Times, ссылающимся на инсайдерские источники, Украину могут принять в состав Евросоюза к 1 января 2027 года в рамках инициативы по разрешению конфликта. Издание Washington Post, опираясь на высказывания украинских и американских властей, отмечало, что такая возможность вызывает беспокойство у некоторых стран Европы.
https://1prime.ru/20251217/es-865630703.html
https://1prime.ru/20251217/germaniya-865624943.html
https://1prime.ru/20251217/plan-865628732.html
украина
италия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_e9420680a7497f7bb8e89eff8bf490e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, италия, франция, financial times, нато, ес
УКРАИНА, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, Financial Times, НАТО, ЕС
11:57 17.12.2025
 
СМИ раскрыл шаг ЕС, который спровоцирует войну с Россией

IFQ: вступление Украины в ЕС может вызвать войну с РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Вступление Украины в Европейский Союз может стать причиной для общеевропейского военного конфликта с Россией, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
"Есть одна деталь, которую наши стратеги якобы не замечают. Статья 42.7 Договора о Европейском союзе, включающая положения о взаимной обороне, которые даже более важны, чем 5-я статья Устава НАТО. <…>. Проще говоря, если Украина вступит в ЕС, находясь в состоянии активного вооруженного конфликта или вооруженного перемирия, и Россия нанесет по ней удар, Италия, Франция и Германия юридически окажутся в состоянии войны", — говорится в материале.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Фон дер Ляйен призвала ЕС найти путь финансирования Киева до конца года
11:43
По мнению автора материала, стратегия ЕС состоит в эскалации локального противостояния до общеевропейского уровня, и это подается как компромиссное решение, на которое Россия должна согласиться.
"В Кремле умеют читать договоры лучше, чем фон дер Ляйен. Предложить России Украину в составе ЕС, а не НАТО — это то же самое, что предложить диабетику кремовый торт и сказать, что он не вредный, потому что на нем нет вишенки".
Рейхстаг, Берлин, Германия
Генерал объяснил, что случится с многонациональными силам ЕС на Украине
05:43
По данным Financial Times, ссылающимся на инсайдерские источники, Украину могут принять в состав Евросоюза к 1 января 2027 года в рамках инициативы по разрешению конфликта.
Издание Washington Post, опираясь на высказывания украинских и американских властей, отмечало, что такая возможность вызывает беспокойство у некоторых стран Европы.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
СМИ сообщили о новом плане Запада против России
10:00
 
УКРАИНАИТАЛИЯФРАНЦИЯFinancial TimesНАТОЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала