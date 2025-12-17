https://1prime.ru/20251217/es-865631315.html

СМИ раскрыл шаг ЕС, который спровоцирует войну с Россией

СМИ раскрыл шаг ЕС, который спровоцирует войну с Россией - 17.12.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыл шаг ЕС, который спровоцирует войну с Россией

Вступление Украины в Европейский Союз может стать причиной для общеевропейского военного конфликта с Россией, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano. | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T11:57+0300

2025-12-17T11:57+0300

2025-12-17T11:57+0300

украина

италия

франция

financial times

нато

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_5e15480796af2a2302589e8eb7e49d14.jpg

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Вступление Украины в Европейский Союз может стать причиной для общеевропейского военного конфликта с Россией, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano. "Есть одна деталь, которую наши стратеги якобы не замечают. Статья 42.7 Договора о Европейском союзе, включающая положения о взаимной обороне, которые даже более важны, чем 5-я статья Устава НАТО. <…>. Проще говоря, если Украина вступит в ЕС, находясь в состоянии активного вооруженного конфликта или вооруженного перемирия, и Россия нанесет по ней удар, Италия, Франция и Германия юридически окажутся в состоянии войны", — говорится в материале.По мнению автора материала, стратегия ЕС состоит в эскалации локального противостояния до общеевропейского уровня, и это подается как компромиссное решение, на которое Россия должна согласиться. "В Кремле умеют читать договоры лучше, чем фон дер Ляйен. Предложить России Украину в составе ЕС, а не НАТО — это то же самое, что предложить диабетику кремовый торт и сказать, что он не вредный, потому что на нем нет вишенки".По данным Financial Times, ссылающимся на инсайдерские источники, Украину могут принять в состав Евросоюза к 1 января 2027 года в рамках инициативы по разрешению конфликта. Издание Washington Post, опираясь на высказывания украинских и американских властей, отмечало, что такая возможность вызывает беспокойство у некоторых стран Европы.

https://1prime.ru/20251217/es-865630703.html

https://1prime.ru/20251217/germaniya-865624943.html

https://1prime.ru/20251217/plan-865628732.html

украина

италия

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, италия, франция, financial times, нато, ес