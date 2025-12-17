https://1prime.ru/20251217/es-865633442.html
Финансирование Украины не включено в повестку на вечернее заседание ЕС
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - ПРАЙМ. Постпреды ЕС хотят завершить обсуждение использования активов РФ для Киева на утреннем заседании в среду, пока дискуссий вечером не планируется, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник. "Финансирование Украины в настоящее время не включено в повестку на вечернее заседание постпредов", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что постпреды стран Евросоюза в среду дважды соберутся на заседания, в том числе на неформальное вечером, чтобы обсудить предложение Еврокомиссии накануне саммита стран сообщества, где будет приниматься решение о финансировании Украины на 2026 и 2027 годы.
