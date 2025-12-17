https://1prime.ru/20251217/finlyandiya-865605109.html

"Лишних денег нет". Финляндия лишилась главного из-за России

2025-12-17T07:07+0300

2025-12-17T07:07+0300

2025-12-17T07:07+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ, Роман Серов. Хельсинки разозлил Брюссель чрезмерным бюджетным дефицитом, снизить который не в силах. Это грозит финансовыми санкциями. Накажут ли финнов или простят по политическим причинам и где возьмут деньги для затыкания финансовых дыр — в материале "Прайм".Живут не по средствамЕврокомиссия расследует причины резкого роста бюджетного дефицита Финляндии, пишет Yle. В 2024-м он увеличился до 4,5% ВВП. В ЕС разрешается не больше трех.По правилам, в таком случае полагается установить нарушителям срок для исправления ситуации."Иначе Совет ЕС введет санкции и назначит штраф в размере до 0,05% ВВП предыдущего года", — поясняется в документе ЕК о процедуре чрезмерного дефицита бюджета (EDP). Платить — каждые шесть месяцев до устранения проблемы.Летом в Хельсинки надеялись этого избежать, ссылаясь на повышенные оборонные расходы. Однако в Брюсселе непреклонны.Сплошные долгиСтрана, которую прежде называли одной из самых счастливых в мире, столкнулась с серьезными экономическими вызовами. Госдолг растет быстрее, чем у остальных в ЕС, и скоро превысит 90%. Допускается не более 60%.Причины очевидны: разрыв с Россией. Москва поставляла дешевое сырье и скупала финские товары, российские туристы обеспечивали деньгами и работой все приграничье. Теперь заводы и гигантские торговые центры простаивают, безработица растет, а сырье приходится закупать втридорога.СМИ винят во всем Россию, хотя именно в Хельсинки разорвали многолетние обоюдовыгодные отношения. Теперь приходится пожинать плоды.А после вступления в НАТО резко выросли военные расходы. Сейчас — 2,5% ВВП, что очень много для когда-то миролюбивой Финляндии. К 2035-му — не менее пяти процентов ВВП. Таковы требования альянса.Агентство Fitch уже понизило кредитный рейтинг Хельсинки — впервые за почти 30 лет. Значит, процент по долгам вырастет. А отдавать их нечем. По оценке МВФ,финская экономика восстанавливается крайне медленно. После спада в 2023-м рост в 2024-м лишь на 0,4%, а в этом году — 0,1%.Хотя бюджет-2025 был максимально жестким: расходы урезали, налоги повысили. Не помогло.Заставят экономитьНасколько серьезны европейские претензии и реален ли штраф? По словам преподавателя школы бизнеса "Синергия" Даниила Петухова, тут механизм далеко не быстрый и не такой уж однозначный."Это процедура, а не "прощение" или "наказание". И предсказать исход трудно. Именно так работает "демократия" ЕС", —поясняет он.Вероятнее всего компромисс, считает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Жанна Ивановская.Например, отсрочка санкций или комплекс мер по сокращению госдолга и дефицита бюджета под строжайшим контролем Еврокомиссии. План сроком на восемь лет уже разрабатывается."Штраф — это вряд ли. По крайней мере, Испании и Португалии в 2016-м в аналогичной ситуации взысканий не назначили", —указывает эксперт.Конец "финского рая"Что касается способов заткнуть бюджетную дыру, то рассматривают несколько вариантов.По оценкам экспертов, возвращение к экономическому росту потребует от пяти до десяти лет и примерно 3% ВВП, то есть около десяти миллиардов евро. С учетом обрубленных связей с Россией, распухающих долгов и старения населения об этом можно забыть.В свое время Грецию и Италию спас кредит ЕС. Однако сейчас свободных денег у Брюсселя нет и не предвидится. Ведущие экономики Старого Света стагнируют, промышленное производство падает. Иностранные инвестиции в экономику Евросоюза "пугающе" просели, отмечает Euractiv.Остается резать расходы бюджета. Но Финляндия по уставу НАТО должна наращивать финансирование оборонки. Это возможно лишь за счет социалки.Таким образом, социальное государство, которым финны так гордятся, уйдет в прошлое, считает директор Института нового общества Василий Колташов."Финского социализма больше не будет, как и "рая для рабочих". Для обычных граждан, малого и среднего бизнеса ситуация ухудшится надолго. Лет на 10-15", — уточняет он.Финляндия постепенно превратится в нечто вроде прибалтийских бывших советских республик. Прежде деструктивных процессов, разъедающих экономику Литвы, Латвии и Эстонии, у финнов не было. Порвав с Россией, Хельсинки получит это в полном объеме.

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

