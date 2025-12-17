Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В парламенте Финляндии разгорелся скандал из-за слов Валтонен о России - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251217/finlyandiya-865625855.html
В парламенте Финляндии разгорелся скандал из-за слов Валтонен о России
В парламенте Финляндии разгорелся скандал из-за слов Валтонен о России - 17.12.2025, ПРАЙМ
В парламенте Финляндии разгорелся скандал из-за слов Валтонен о России
В финском парламенте пленарное заседание было временно прервано после речей о важности точного освещения исторических событий и роли Финляндии во Второй мировой | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T06:58+0300
2025-12-17T06:58+0300
общество
мировая экономика
финляндия
германия
кая каллас
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_df431036df140e500595fe44038aa34d.jpg
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. В финском парламенте пленарное заседание было временно прервано после речей о важности точного освещения исторических событий и роли Финляндии во Второй мировой войне. Об этом сообщает финское издание Iltalehti. Во время сессии депутат от "Левого Альянса" Йоханнес Юрттиахо раскритиковал министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен за якобы ложное заявление относительно того, что на Россию никто не нападал в течение последнего столетия. "Это было ложное заявление по серьезному вопросу, и исходило оно от руководства страны, напавшей на Россию. Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции "Барбаросса" в июне 1941 года", — приводит издание слова Юрттиахо. Парламентарий подчеркнул необходимость помнить о том, что советско-финская война завершилась поражением для Финляндии, что в итоге привело ее к участию в нападении на Советский Союз во время Второй мировой войны. "Юрттиахо спросил Валтонен, не следовало ли ему самому проверить информацию, которую она сообщила средствам массовой информации", — отмечает газета. Министр иностранных дел проигнорировала вопросы, поднятые депутатом. Издание не сообщает, продолжилось ли заседание парламента после его заявлений. Ранее Валтонен утверждала, что "в течение последних 100 лет Россия атаковала 19 соседних стран, а нападений на неё не было". Аналогичное заявление было озвучено главой евродипломатии Каей Каллас. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила недоумение по поводу незнания истории Валтонен и предложила передать ей переведенную на финский язык книгу о русофобии в Финляндии. Она также напомнила о гибридной агрессии "Великой Суоми" против Советской России с 1918 года (идея "Великая Финляндия" предусматривала объединение финно-угорских народов).
https://1prime.ru/20251216/rossiya-865619245.html
https://1prime.ru/20251216/orpo-865604373.html
https://1prime.ru/20251211/ekonomika-865417254.html
финляндия
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_8d92f54c7c8ea6817b4f3850c18838b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, финляндия, германия, кая каллас, мария захарова, мид рф
Общество , Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, Кая Каллас, Мария Захарова, МИД РФ
06:58 17.12.2025
 
В парламенте Финляндии разгорелся скандал из-за слов Валтонен о России

Iltalehti: финский депутат Юрттиахо уличил Валтонен во лжи из-за слов о истории России

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. В финском парламенте пленарное заседание было временно прервано после речей о важности точного освещения исторических событий и роли Финляндии во Второй мировой войне. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.
Во время сессии депутат от "Левого Альянса" Йоханнес Юрттиахо раскритиковал министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен за якобы ложное заявление относительно того, что на Россию никто не нападал в течение последнего столетия.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
"Переложить на Путина". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией
Вчера, 22:46
"Это было ложное заявление по серьезному вопросу, и исходило оно от руководства страны, напавшей на Россию. Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции "Барбаросса" в июне 1941 года", — приводит издание слова Юрттиахо.
Парламентарий подчеркнул необходимость помнить о том, что советско-финская война завершилась поражением для Финляндии, что в итоге привело ее к участию в нападении на Советский Союз во время Второй мировой войны.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Премьер Финляндии провокационно высказался о России
Вчера, 14:39
"Юрттиахо спросил Валтонен, не следовало ли ему самому проверить информацию, которую она сообщила средствам массовой информации", — отмечает газета.
Министр иностранных дел проигнорировала вопросы, поднятые депутатом. Издание не сообщает, продолжилось ли заседание парламента после его заявлений.
Ранее Валтонен утверждала, что "в течение последних 100 лет Россия атаковала 19 соседних стран, а нападений на неё не было".
Аналогичное заявление было озвучено главой евродипломатии Каей Каллас. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила недоумение по поводу незнания истории Валтонен и предложила передать ей переведенную на финский язык книгу о русофобии в Финляндии. Она также напомнила о гибридной агрессии "Великой Суоми" против Советской России с 1918 года (идея "Великая Финляндия" предусматривала объединение финно-угорских народов).
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
"Хуже других": В Финляндии признали неудобную правду
11 декабря, 07:07
 
ОбществоМировая экономикаФИНЛЯНДИЯГЕРМАНИЯКая КалласМария ЗахароваМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала