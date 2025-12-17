В парламенте Финляндии разгорелся скандал из-за слов Валтонен о России

https://1prime.ru/20251217/finlyandiya-865625855.html
2025-12-17T06:58+0300
2025-12-17T06:58+0300
2025-12-17T06:58+0300
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. В финском парламенте пленарное заседание было временно прервано после речей о важности точного освещения исторических событий и роли Финляндии во Второй мировой войне. Об этом сообщает финское издание Iltalehti. Во время сессии депутат от "Левого Альянса" Йоханнес Юрттиахо раскритиковал министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен за якобы ложное заявление относительно того, что на Россию никто не нападал в течение последнего столетия. "Это было ложное заявление по серьезному вопросу, и исходило оно от руководства страны, напавшей на Россию. Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции "Барбаросса" в июне 1941 года", — приводит издание слова Юрттиахо. Парламентарий подчеркнул необходимость помнить о том, что советско-финская война завершилась поражением для Финляндии, что в итоге привело ее к участию в нападении на Советский Союз во время Второй мировой войны. "Юрттиахо спросил Валтонен, не следовало ли ему самому проверить информацию, которую она сообщила средствам массовой информации", — отмечает газета. Министр иностранных дел проигнорировала вопросы, поднятые депутатом. Издание не сообщает, продолжилось ли заседание парламента после его заявлений. Ранее Валтонен утверждала, что "в течение последних 100 лет Россия атаковала 19 соседних стран, а нападений на неё не было". Аналогичное заявление было озвучено главой евродипломатии Каей Каллас. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила недоумение по поводу незнания истории Валтонен и предложила передать ей переведенную на финский язык книгу о русофобии в Финляндии. Она также напомнила о гибридной агрессии "Великой Суоми" против Советской России с 1918 года (идея "Великая Финляндия" предусматривала объединение финно-угорских народов).
