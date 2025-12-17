https://1prime.ru/20251217/ftse-865634147.html

Фондовые индексы Европы растут во главе с британским FTSE 100

2025-12-17T13:03+0300

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду растут во главе с британским FTSE 100 после выхода показателей, свидетельствующих о замедлении годовой инфляции в стране, что может позволить Банку Англии смягчить денежно-кредитную политику на заседании на этой неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.53 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 1,53% - до 9 832,15 пункта, французский CAC 40 - на 0,1%, до 8 114,23 пункта, немецкий DAX - на 0,17%, до 24 128,23 пункта. Ранее в среду Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) опубликовало данные по инфляции в Великобритании. Согласно представленным данным, ее годовой показатель по итогам ноября снизился до 3,2% с 3,6% месяцем ранее. Как отметил главный экономист по Великобритании Capital Economics Пол Дейлс (Paul Dales), инфляция в стране замедляется намного быстрее, чем предполагалось, что будет достаточно для того, чтобы Банк Англии понизил учетную ставку. Итоги декабрьского заседания Банка Англии ожидаются в четверг. Прогнозируется, что регулятор понизит учетную ставку до 3,75% с 4% годовых.

