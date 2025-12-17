Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фунт снижается к доллару перед выходом статистики по инфляции в Британии - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251217/funt-865627864.html
Фунт снижается к доллару перед выходом статистики по инфляции в Британии
Фунт снижается к доллару перед выходом статистики по инфляции в Британии - 17.12.2025, ПРАЙМ
Фунт снижается к доллару перед выходом статистики по инфляции в Британии
Курс фунта стерлингов снижается к доллару в среду утром перед выходом статистики по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T08:56+0300
2025-12-17T08:56+0300
рынок
торги
великобритания
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860593185_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_06afbf48f66cd87bc0b2f3715cc5de9a.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов снижается к доллару в среду утром перед выходом статистики по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.32 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,3386 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,3424 доллара за фунт. Курс евро к доллару в то же время опускался до 1,1727 доллара с 1,1747 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 155,11 иены с уровня предыдущего закрытия в 154,71 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,19% - до 98,41 пункта. Позднее в среду Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные по инфляции в стране. Аналитики предполагают, что в ноябре показатель снизился до 3,5% с 3,6% в октябре. Данные по инфляции в стране могут повлиять на динамику курса фунта стерлингов.
великобритания
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860593185_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e51b09d3f6e8fc3bf69da238818ed110.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, великобритания, сша
Рынок, Торги, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США
08:56 17.12.2025
 
Фунт снижается к доллару перед выходом статистики по инфляции в Британии

Фунт в среду утром снижается к доллару перед выходом статистики по инфляции в Британии

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонеты Великобритании
Монеты Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Монеты Великобритании. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов снижается к доллару в среду утром перед выходом статистики по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.32 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,3386 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,3424 доллара за фунт.
Курс евро к доллару в то же время опускался до 1,1727 доллара с 1,1747 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 155,11 иены с уровня предыдущего закрытия в 154,71 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,19% - до 98,41 пункта.
Позднее в среду Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные по инфляции в стране. Аналитики предполагают, что в ноябре показатель снизился до 3,5% с 3,6% в октябре.
Данные по инфляции в стране могут повлиять на динамику курса фунта стерлингов.
 
РынокТоргиВЕЛИКОБРИТАНИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала