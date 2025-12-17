https://1prime.ru/20251217/funt-865627864.html

Фунт снижается к доллару перед выходом статистики по инфляции в Британии

Фунт снижается к доллару перед выходом статистики по инфляции в Британии

2025-12-17T08:56+0300

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов снижается к доллару в среду утром перед выходом статистики по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.32 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,3386 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,3424 доллара за фунт. Курс евро к доллару в то же время опускался до 1,1727 доллара с 1,1747 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 155,11 иены с уровня предыдущего закрытия в 154,71 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,19% - до 98,41 пункта. Позднее в среду Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные по инфляции в стране. Аналитики предполагают, что в ноябре показатель снизился до 3,5% с 3,6% в октябре. Данные по инфляции в стране могут повлиять на динамику курса фунта стерлингов.

