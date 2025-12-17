https://1prime.ru/20251217/gaz-865629229.html
Биржевые цены на газ в Европе остаются стабильными
17.12.2025
Биржевые цены на газ в Европе остаются стабильными
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды символически растут - на 0,7% к расчетной цене предыдущего дня, почти до 328 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды символически растут - на 0,7% к расчетной цене предыдущего дня, почти до 328 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 329,1 доллара (+1,1%). А по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляет 327,9 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 325,6 доллара за тысячу кубометров. При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
