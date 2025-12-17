Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля российского газа в импорте ЕС снизилась до 13%, заявила фон дер Ляйен - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251217/gaz-865634830.html
Доля российского газа в импорте ЕС снизилась до 13%, заявила фон дер Ляйен
Доля российского газа в импорте ЕС снизилась до 13%, заявила фон дер Ляйен - 17.12.2025, ПРАЙМ
Доля российского газа в импорте ЕС снизилась до 13%, заявила фон дер Ляйен
Доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45% в 2022 году до 13% сегодня, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T13:32+0300
2025-12-17T13:32+0300
газ
рф
запад
москва
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504107_683:433:2518:1465_1920x0_80_0_0_439b5083c22c89ef4b05a7859ffeb04a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - ПРАЙМ. Доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45% в 2022 году до 13% сегодня, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента. "Благодаря REPowerEU импорт российского газа - СПГ и по трубопроводам - снизился с 45% в начале войны до 13% сегодня; импорт угля сократился с 51% до нуля; а импорт нефти - с 26% до 2%. Все это означает, что мы собираемся навсегда отказаться от российского ископаемого топлива", - сказала она. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
рф
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504107_821:428:2302:1539_1920x0_80_0_0_e37f4122ae94f3f12004909306abb547.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, рф, запад, москва, урсула фон дер ляйен, ес
Газ, РФ, ЗАПАД, МОСКВА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
13:32 17.12.2025
 
Доля российского газа в импорте ЕС снизилась до 13%, заявила фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен: доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45% в 2022 до 13%

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - ПРАЙМ. Доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45% в 2022 году до 13% сегодня, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента.
"Благодаря REPowerEU импорт российского газа - СПГ и по трубопроводам - снизился с 45% в начале войны до 13% сегодня; импорт угля сократился с 51% до нуля; а импорт нефти - с 26% до 2%. Все это означает, что мы собираемся навсегда отказаться от российского ископаемого топлива", - сказала она.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
 
ГазРФЗАПАДМОСКВАУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала