Доля российского газа в импорте ЕС снизилась до 13%, заявила фон дер Ляйен
2025-12-17T13:32+0300
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - ПРАЙМ. Доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45% в 2022 году до 13% сегодня, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента. "Благодаря REPowerEU импорт российского газа - СПГ и по трубопроводам - снизился с 45% в начале войны до 13% сегодня; импорт угля сократился с 51% до нуля; а импорт нефти - с 26% до 2%. Все это означает, что мы собираемся навсегда отказаться от российского ископаемого топлива", - сказала она. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Доля российского газа в импорте ЕС снизилась до 13%, заявила фон дер Ляйен
