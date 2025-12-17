Биржевые цены на газ в Европе выросли на два процента

https://1prime.ru/20251217/gaz-865650865.html

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2% в среду - до 332 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 329,1 доллара (+1,1%). Ценовой минимум составил 326,8 доллара (+0,4%), ценовой максимум - 334,1 доллара (+2,6%). Последние фьючерсы торговались по 332,7 доллара (+2,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 325,6 доллара за тысячу кубометров. В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

