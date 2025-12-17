https://1prime.ru/20251217/germanija-865624842.html

Германия с введением санкций потеряла более 70% поставок в Россию

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Германия с введением санкций против России потеряла более 70% поставок на российский рынок, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, еще до введения антироссийских санкций - в январе-сентябре 2021 года - немецкие компании поставляли в Россию товаров и услуг на 19,6 миллиарда евро. Уже за аналогичный период текущего года показатель упал до 5,2 миллиарда евро. Таким образом, Германия потеряла 73,5% своего экспорта с начала введения санкций против РФ. Если в 2021 году ежемесячно Германия получала 2,3 миллиарда евро за счет поставок в Россию, то в текущем году средний показатель опустился до 584 миллионов евро. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входит Германия, принял 19 пакетов санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

