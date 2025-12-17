Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генерал объяснил, что случится с многонациональными силам ЕС на Украине - 17.12.2025, ПРАЙМ
Генерал объяснил, что случится с многонациональными силам ЕС на Украине
Генерал объяснил, что случится с многонациональными силам ЕС на Украине - 17.12.2025, ПРАЙМ
Генерал объяснил, что случится с многонациональными силам ЕС на Украине
Отставной генерал бундесвера, Роланд Катер, выразил свое мнение в интервью каналу Welt, заявив, что обсуждаемая возможность отправки "многонациональных сил" на... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T05:43+0300
2025-12-17T05:43+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Отставной генерал бундесвера, Роланд Катер, выразил свое мнение в интервью каналу Welt, заявив, что обсуждаемая возможность отправки "многонациональных сил" на Украину в качестве гарантий безопасности может обречь участников этой миссии на провал. В ответ на вопрос, озвученный в студии, касающийся инициативы Европейского Союза по формированию "многонациональных сил" для их размещения на Украине, Катер отметил отсутствие смысла в такой концепции. "Нам всегда нужно сохранять осторожность, потому что на данный момент я не вижу никаких шансов для войск НАТО или европейских войск (На Украине — Прим. Ред.), которые по сути своей одинаковы", — подчеркнул он. Катер акцентировал внимание на том, что данная идея предполагает не миротворческую, а военную операцию, которая включает развертывание сил ЕС или НАТО внутри Украины. "И поскольку я прекрасно понимаю, что это не может быть миротворческая операция, это должна быть на самом деле военная операция, в рамках которых развернутые солдаты, помимо самообороны, могут иметь право на военное вмешательство", — объяснил Катер. Предыдущим днем министр обороны Германии, Борис Писториус, высказался скептически касательно создания "многонациональных сил" в контексте обсуждаемых гарантий безопасности для Украины и возможного участия немецкого бундесвера в этой инициативе. По итогам переговоров в Берлине, лидеры стран ЕС выступили с заявлением относительно гарантий безопасности для Украины и способов урегулирования конфликта. Было предложено внедрить "многонациональные силы" на Украину и поддерживать численность ее вооруженных сил на уровне не менее 800 тысяч человек. Среди подписавших заявление — канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Дании Метте Фредериксен, президента Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Нидерландов Дик Схоф, премьер Норвегии Йонас Гар Стере, премьер Польши Дональд Туск, премьер Швеции Ульф Кристерссон, премьер Великобритании Кир Стармер, а также председатель Европейского совета Антонио Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В минувшее воскресенье стартовали переговоры по разрешению конфликта на Украине, проходившие в Берлине с участием спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и президента Украины Владимира Зеленского. Конференция длилась пять часов. Позднее Уиткофф сообщил о достигнутых успехах в переговорах с украинской стороной в Берлине, где обсуждались 20 пунктов решения. В понедельник в Берлине продолжился второй этап переговоров по мирному решению конфликта на Украине.
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1dfb3d45723bd53ac5213f8e050c131c.jpg
1920
1920
true
Генерал объяснил, что случится с многонациональными силам ЕС на Украине

Генерал Катер: у многонациональных войск ЕС на Украине нет шансов

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Отставной генерал бундесвера, Роланд Катер, выразил свое мнение в интервью каналу Welt, заявив, что обсуждаемая возможность отправки "многонациональных сил" на Украину в качестве гарантий безопасности может обречь участников этой миссии на провал.
В ответ на вопрос, озвученный в студии, касающийся инициативы Европейского Союза по формированию "многонациональных сил" для их размещения на Украине, Катер отметил отсутствие смысла в такой концепции.
"Нам всегда нужно сохранять осторожность, потому что на данный момент я не вижу никаких шансов для войск НАТО или европейских войск (На Украине — Прим. Ред.), которые по сути своей одинаковы", — подчеркнул он.
Катер акцентировал внимание на том, что данная идея предполагает не миротворческую, а военную операцию, которая включает развертывание сил ЕС или НАТО внутри Украины.
"И поскольку я прекрасно понимаю, что это не может быть миротворческая операция, это должна быть на самом деле военная операция, в рамках которых развернутые солдаты, помимо самообороны, могут иметь право на военное вмешательство", — объяснил Катер.
Предыдущим днем министр обороны Германии, Борис Писториус, высказался скептически касательно создания "многонациональных сил" в контексте обсуждаемых гарантий безопасности для Украины и возможного участия немецкого бундесвера в этой инициативе.
По итогам переговоров в Берлине, лидеры стран ЕС выступили с заявлением относительно гарантий безопасности для Украины и способов урегулирования конфликта. Было предложено внедрить "многонациональные силы" на Украину и поддерживать численность ее вооруженных сил на уровне не менее 800 тысяч человек.
Среди подписавших заявление — канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Дании Метте Фредериксен, президента Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Нидерландов Дик Схоф, премьер Норвегии Йонас Гар Стере, премьер Польши Дональд Туск, премьер Швеции Ульф Кристерссон, премьер Великобритании Кир Стармер, а также председатель Европейского совета Антонио Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
В минувшее воскресенье стартовали переговоры по разрешению конфликта на Украине, проходившие в Берлине с участием спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и президента Украины Владимира Зеленского. Конференция длилась пять часов. Позднее Уиткофф сообщил о достигнутых успехах в переговорах с украинской стороной в Берлине, где обсуждались 20 пунктов решения. В понедельник в Берлине продолжился второй этап переговоров по мирному решению конфликта на Украине.
Заголовок открываемого материала