Отчеты аналитиков вернули акции девелопера GloraX выше цены IPO

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Акции девелопера GloraX подскочили более чем на 15% на этой неделе, вернувшись на уровень выше цены публичного размещения, после того, как аналитики банков выпустили отчеты, предполагающие значительный рост котировок компании на фоне восстановления рынка недвижимости и смягчения денежно-кредитной политики.Ведущий региональный девелопер GloraX провел IPO на Московской бирже 31 октября 2025 года – компания привлекла 2,1 млрд рублей. Цена одной акции в рамках размещения составила 64 рубля. На этой неделе акции девелопера выросли до максимальных 69,36 рубля в ходе утренних торгов в среду.Аналитики Альфа-банка в вышедшем 11 декабря отчете начали покрытие бумаг GloraX c рекомендации "выше рынка" и целевой цены на уровне 110 рублей за акцию на фоне ожидаемого дальнейшего снижения ключевой ставка Банка России и продолжающейся региональной экспансии компании.Аналитики Атона в декабрьской стратегии 2026 года также поставили бумаги GloraХ "выше рынка", установив целевую цену в 118 рублей. В качестве причины они обозначили недостаточную обеспеченность жильем в регионах и смягчение ДКП.SberCIB 15 декабря начали аналитическое покрытие бумаг GloraX с таргетом 104 рубля за акцию и оценкой "покупать". Как ожидают аналитики банка, GloraX может продемонстрировать опережающий рынок рост из-за ставки на регионы и значительного земельного банка: продажи девелопера в натуральном выражении могут вырасти в 2,2 раза к 2029 году при среднерыночном росте в 21%.По итогам 9 месяцев 2025 года GloraX увеличил продажи недвижимости на 56% до 31,6 млрд рублей, при этом доля продаж региональных проектов по объему проданных площадей увеличилась в 9 раз до 63%.

