https://1prime.ru/20251217/gosduma-865620260.html

В Госдуме предложили запретить иностранцам получать патент

В Госдуме предложили запретить иностранцам получать патент - 17.12.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили запретить иностранцам получать патент

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил установить, что иностранный гражданин, который продемонстрировал... | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T00:18+0300

2025-12-17T00:18+0300

2025-12-17T00:18+0300

россия

экономика

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865620260.jpg?1765919932

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил установить, что иностранный гражданин, который продемонстрировал неуважение к судебной власти и правовой системе РФ путем неисполнения решения суда, не может претендовать на получение или сохранение патента. Законопроект о внесении таких изменений направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаемое дополнение призвано установить, что иностранный гражданин, который продемонстрировал неуважение к судебной власти и правовой системе Российской Федерации путем неисполнения решения суда, не может претендовать на получение или сохранение разрешительного документа для трудовой деятельности", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что в настоящее время законодательство РФ устанавливает различные ограничения и основания для отказа в выдаче или аннулирования разрешительных документов для иностранных граждан (в том числе патента), связанные с совершением административных правонарушений, депортацией, невыполнением налоговых обязательств и другими нарушениями. Однако, как уточняется, в перечне оснований для отказа в выдаче патента отсутствует прямое указание на факт злостного неисполнения вступившего в законную силу решения российского суда. Законопроектом предлагается установить, что патент не выдается, не переоформляется и аннулируется в случае, если в отношении иностранного гражданина вступило в законную силу решение суда, обязывающее его к совершению определенных действий или воздержанию от их совершения (в том числе имущественного характера). Кроме того, предусматривается, что, если данное решение не исполнено иностранным гражданином в течение шести месяцев, предшествовавших дате подачи заявления о выдаче (переоформлении) патента, или в период действия уже выданного патента, то патент не выдается, не переоформляется и аннулируется. Срок отсчета при этом предлагается исчислять, начиная со дня истечения установленного судом или законом срока для добровольного исполнения решения суда. Принятие проекта, по мнению Нилова, обеспечит дополнительный механизм побуждения иностранных граждан к добровольному и своевременному исполнению судебных решений, а также послужит дополнительной мерой по защите прав граждан России и российских юридических лиц.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф