СМИ сообщили о "вторжении" эстонцев на территорию России - 17.12.2025
СМИ сообщили о "вторжении" эстонцев на территорию России
СМИ сообщили о "вторжении" эстонцев на территорию России - 17.12.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о "вторжении" эстонцев на территорию России
На пограничном переходе Нарва — Ивангород образовалась очередь из желающих въехать в Россию, сообщает Life. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T12:12+0300
2025-12-17T12:12+0300
эстония
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865630168_121:0:832:400_1920x0_80_0_0_b49dd99c4241d80e28211249f33a47c4.jpg
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. На пограничном переходе Нарва — Ивангород образовалась очередь из желающих въехать в Россию, сообщает Life. "Несколько сотен человек собрались на пропускном пункте Нарва — Ивангород между Эстонией и Россией, чтобы приехать на территорию Ленинградской области", — говорится в публикации.По сообщениям издания, жители Эстонии намереваются провести рождественские и новогодние праздники в кругу друзей и родственников, ради чего они брали отпуска. Сообщается, что пересечение границы проходит медленно из-за действий эстонской стороны, которая получила распоряжение задерживать тех, кто намерен въехать в Россию."Из-за этого образовались многокилометровые очереди, в которых люди могут проторчать более 30 часов кряду", — сообщается в материале.Для упрощения процесса путешествия, туристы создали свои списки и поочередно согреваются в расположенных поблизости торговых центрах и кафе. В августе Telegram-канал Shot информировал, что граждане Эстонии жаловались на трудности, создаваемые правительственными органами при пересечении границы на пункте Нарва — Ивангород.
эстония
эстония, россия
ЭСТОНИЯ, РОССИЯ
12:12 17.12.2025
 
СМИ сообщили о "вторжении" эстонцев на территорию России

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. На пограничном переходе Нарва — Ивангород образовалась очередь из желающих въехать в Россию, сообщает Life.
"Несколько сотен человек собрались на пропускном пункте Нарва — Ивангород между Эстонией и Россией, чтобы приехать на территорию Ленинградской области", — говорится в публикации.
По сообщениям издания, жители Эстонии намереваются провести рождественские и новогодние праздники в кругу друзей и родственников, ради чего они брали отпуска.
Сообщается, что пересечение границы проходит медленно из-за действий эстонской стороны, которая получила распоряжение задерживать тех, кто намерен въехать в Россию.
"Из-за этого образовались многокилометровые очереди, в которых люди могут проторчать более 30 часов кряду", — сообщается в материале.
Для упрощения процесса путешествия, туристы создали свои списки и поочередно согреваются в расположенных поблизости торговых центрах и кафе. В августе
Telegram-канал Shot информировал, что граждане Эстонии жаловались на трудности, создаваемые правительственными органами при пересечении границы на пункте Нарва — Ивангород.
ЭСТОНИЯРОССИЯ
 
 
