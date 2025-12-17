https://1prime.ru/20251217/granitsa-865632583.html

СМИ сообщили о "вторжении" эстонцев на территорию России

СМИ сообщили о "вторжении" эстонцев на территорию России - 17.12.2025

СМИ сообщили о "вторжении" эстонцев на территорию России

На пограничном переходе Нарва — Ивангород образовалась очередь из желающих въехать в Россию, сообщает Life. | 17.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. На пограничном переходе Нарва — Ивангород образовалась очередь из желающих въехать в Россию, сообщает Life. "Несколько сотен человек собрались на пропускном пункте Нарва — Ивангород между Эстонией и Россией, чтобы приехать на территорию Ленинградской области", — говорится в публикации.По сообщениям издания, жители Эстонии намереваются провести рождественские и новогодние праздники в кругу друзей и родственников, ради чего они брали отпуска. Сообщается, что пересечение границы проходит медленно из-за действий эстонской стороны, которая получила распоряжение задерживать тех, кто намерен въехать в Россию."Из-за этого образовались многокилометровые очереди, в которых люди могут проторчать более 30 часов кряду", — сообщается в материале.Для упрощения процесса путешествия, туристы создали свои списки и поочередно согреваются в расположенных поблизости торговых центрах и кафе. В августе Telegram-канал Shot информировал, что граждане Эстонии жаловались на трудности, создаваемые правительственными органами при пересечении границы на пункте Нарва — Ивангород.

