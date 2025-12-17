Хакеры будут массово использовать ИИ для генерации вредоносного ПО

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Неквалифицированные хакеры в 2026 году станут массово применять искусственный интеллект для генерации простого вредоносного ПО, рассказали РИА Новости в ГК "Солар". "Низкоквалифицированные злоумышленники будут массово использовать ИИ (вайб-кодинг) для генерации простого вредоносного ПО – тем более признаки потенциального использования этого метода для создания вредоносного ПО эксперты Solar 4RAYS видели в расследованиях целевых атак в этом году", - сказали в компании. По прогнозам экспертов, профессиональные группировки хакеров, которые совершают целенаправленные атаки, будут применять ИИ-агенты на базе больших языковых моделей как для подготовки самих атак, так и для управления ими. "Прецеденты атак, для подготовки которых использовали ИИ-модели, уже есть: например, разработчик Claude AI, компания Anthropic, в этом году рассказывала, как пресекла попытку использования ее модели во вредоносных целях. Похожими случаями делился и OpenAI – разработчик ChatGPT", - отметили в ГК "Солар".
07:58 17.12.2025
 
ГК "Солар": хакеры в 2026 году будут массово использовать ИИ для генерации вредоносного ПО

