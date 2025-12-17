https://1prime.ru/20251217/hakery-865626558.html
Хакеры будут массово использовать ИИ для генерации вредоносного ПО
Хакеры будут массово использовать ИИ для генерации вредоносного ПО - 17.12.2025, ПРАЙМ
Хакеры будут массово использовать ИИ для генерации вредоносного ПО
Неквалифицированные хакеры в 2026 году станут массово применять искусственный интеллект для генерации простого вредоносного ПО, рассказали РИА Новости в ГК... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T07:58+0300
2025-12-17T07:58+0300
2025-12-17T07:58+0300
технологии
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865626558.jpg?1765947487
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Неквалифицированные хакеры в 2026 году станут массово применять искусственный интеллект для генерации простого вредоносного ПО, рассказали РИА Новости в ГК "Солар".
"Низкоквалифицированные злоумышленники будут массово использовать ИИ (вайб-кодинг) для генерации простого вредоносного ПО – тем более признаки потенциального использования этого метода для создания вредоносного ПО эксперты Solar 4RAYS видели в расследованиях целевых атак в этом году", - сказали в компании.
По прогнозам экспертов, профессиональные группировки хакеров, которые совершают целенаправленные атаки, будут применять ИИ-агенты на базе больших языковых моделей как для подготовки самих атак, так и для управления ими.
"Прецеденты атак, для подготовки которых использовали ИИ-модели, уже есть: например, разработчик Claude AI, компания Anthropic, в этом году рассказывала, как пресекла попытку использования ее модели во вредоносных целях. Похожими случаями делился и OpenAI – разработчик ChatGPT", - отметили в ГК "Солар".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы
Хакеры будут массово использовать ИИ для генерации вредоносного ПО
ГК "Солар": хакеры в 2026 году будут массово использовать ИИ для генерации вредоносного ПО
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Неквалифицированные хакеры в 2026 году станут массово применять искусственный интеллект для генерации простого вредоносного ПО, рассказали РИА Новости в ГК "Солар".
"Низкоквалифицированные злоумышленники будут массово использовать ИИ (вайб-кодинг) для генерации простого вредоносного ПО – тем более признаки потенциального использования этого метода для создания вредоносного ПО эксперты Solar 4RAYS видели в расследованиях целевых атак в этом году", - сказали в компании.
По прогнозам экспертов, профессиональные группировки хакеров, которые совершают целенаправленные атаки, будут применять ИИ-агенты на базе больших языковых моделей как для подготовки самих атак, так и для управления ими.
"Прецеденты атак, для подготовки которых использовали ИИ-модели, уже есть: например, разработчик Claude AI, компания Anthropic, в этом году рассказывала, как пресекла попытку использования ее модели во вредоносных целях. Похожими случаями делился и OpenAI – разработчик ChatGPT", - отметили в ГК "Солар".