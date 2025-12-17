Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы в основном снизились по итогам дня - 17.12.2025
Фондовые индексы Европы в основном снизились по итогам дня
Фондовые индексы Европы в основном снизились по итогам дня - 17.12.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном снизились по итогам дня
Основные фондовые индексы Европы в среду в основном снизились после выхода данных макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 17.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду в основном снизились после выхода данных макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,92% - до 9 774,32 пункта, французский CAC 40 упал на 0,25% - до 8 086,05 пункта, немецкий DAX - на 0,48%, до 23 960,59 пункта. Аналитики обращают внимание на макростатистику европейских стран. Так, годовая инфляция в Британии по итогам ноября замедлилась до 3,2% с 3,6% месяцем ранее. Индекс делового климата в Германии в декабре снизился до 87,6 пункта с уровня ноября в 88 пунктов, а годовая инфляция в еврозоне по итогам ноября сохранилась на уровне 2,1%, как месяцем ранее.
20:42 17.12.2025
 
Фондовые индексы Европы в основном снизились по итогам дня

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,92%, а французский CAC 40 упал на 0,25%

© flickr.com / jam_90sЛондонская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Лондонская фондовая биржа . Архивное фото
© flickr.com / jam_90s
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду в основном снизились после выхода данных макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,92% - до 9 774,32 пункта, французский CAC 40 упал на 0,25% - до 8 086,05 пункта, немецкий DAX - на 0,48%, до 23 960,59 пункта.
Аналитики обращают внимание на макростатистику европейских стран. Так, годовая инфляция в Британии по итогам ноября замедлилась до 3,2% с 3,6% месяцем ранее.
Индекс делового климата в Германии в декабре снизился до 87,6 пункта с уровня ноября в 88 пунктов, а годовая инфляция в еврозоне по итогам ноября сохранилась на уровне 2,1%, как месяцем ранее.
Фондовые индексы Европы растут во главе с британским FTSE 100
