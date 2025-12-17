https://1prime.ru/20251217/inflyatsiya-865648153.html

Инфляция в России с 9 по 15 декабря составила 0,05%

Инфляция в России с 9 по 15 декабря составила 0,05% - 17.12.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России с 9 по 15 декабря составила 0,05%

Инфляция в России на неделе с 9 по 15 декабря составила 0,05%, как и неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,37%, сообщил в среду Росстат.

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 9 по 15 декабря составила 0,05%, как и неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,37%, сообщил в среду Росстат. "За период с 9 по 15 декабря 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,05%, с начала месяца – 100,11%, с начала года – 105,37%", - говорится в публикации. На плодоовощную продукцию за отчетный период цены выросли на 0,7% после снижения на 0,1% на прошлой отчетной неделе. В том числе огурцы подорожали на 6,3%, лук - 1,2%, картофель - 1%, яблоки - на 0,3%. В то же время помидоры подешевели на 3,2%, бананы, морковь - 0,2%, свекла - на 0,1%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 9 по 15 декабря подорожали: сосиски, сардельки - на 0,4%, говядина, мука - на 0,3%, колбасы, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, подсолнечное масло, яйца, соль - на 0,2%, баранина, молоко (пастеризованное), творог, пшеничный и ржаной хлеб, макаронные изделия, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%. Подешевела гречка - на 0,6%, сахар - на 0,5%, свинина, сыры - на 0,4%, рис и пшено - на 0,3%, сливочное масло и чай - на 0,2%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 9 по 15 декабря выросли цены на пеленки для новорожденных - на 0,6%, зубные пасты и спички - на 0,5%, детские подгузники - на 0,4%, прокладки гигиенические - на 0,3%, стиральные порошки, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетки - на 0,2%. Снизились цены на сухие корма для домашних животных - на 0,2%. Телевизоры подорожали на 0,1%, смартфоны - на 0,3%. Электропылесосы подешевели на 0,8%. Цена иностранных легковых автомобилей увеличилась на 0,04%, отечественных - осталась прежней. Дизельное топливо подорожало на 0,2%, а автомобильный бензин подешевел на 0,1%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, подорожал ренгалин - на 0,6%, левомеколь - на 0,5%, нимесулид и трекрезан - на 0,4%, активированный уголь и валидол - на 0,3%, анальгин и лизобакт - на 0,2%. Снизились цены на пенталгин - на 0,3%.

