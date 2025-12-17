Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония в ноябре увеличила экспорт в Россию на 29,9% - 17.12.2025
Япония в ноябре увеличила экспорт в Россию на 29,9%
Япония в ноябре увеличила экспорт в Россию на 29,9%
2025-12-17T04:02+0300
ТОКИО, 17 дек - ПРАЙМ. Общий объем экспорта Японии в Россию в ноябре вырос в годовом выражении почти на 29,9%, тогда как импорт из РФ, напротив, сократился на 15,8%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной японским министерством финансов. Так, экспорт Японии в Россию в ноябре составил 32,1 миллиарда иен (примерно 214,1 миллиона долларов), тогда как импорт достиг 63,4 миллиарда иен (около 422,5 миллиона долларов). В частности, в ноябре Япония экспортировала на 325% бумаги и бумажных изделий больше, чем годом ранее. В то же время, экспорт медицинских изделий упал на 28,4%, изделий из пластика - на 43%, резины - на 22,8%, генераторов - на 43,9%, а компьютеров - на 20%. В прошлом месяце Япония импортировала из России на 33,8% зерновых и на 4,2% рыбы и рыбной продукции больше, чем в ноябре 2024 года. Вместе с этим импорт овощей упал на 50%. В отчетный период просел и импорт российского СПГ (на 6,8%) и угля (на 26%). Кроме этого, импорт продукции из стали и железа упал на 82,6%, а цветных металлов - на 42,9%.
04:02 17.12.2025
 
ТОКИО, 17 дек - ПРАЙМ. Общий объем экспорта Японии в Россию в ноябре вырос в годовом выражении почти на 29,9%, тогда как импорт из РФ, напротив, сократился на 15,8%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной японским министерством финансов.
Так, экспорт Японии в Россию в ноябре составил 32,1 миллиарда иен (примерно 214,1 миллиона долларов), тогда как импорт достиг 63,4 миллиарда иен (около 422,5 миллиона долларов).
В частности, в ноябре Япония экспортировала на 325% бумаги и бумажных изделий больше, чем годом ранее. В то же время, экспорт медицинских изделий упал на 28,4%, изделий из пластика - на 43%, резины - на 22,8%, генераторов - на 43,9%, а компьютеров - на 20%.
В прошлом месяце Япония импортировала из России на 33,8% зерновых и на 4,2% рыбы и рыбной продукции больше, чем в ноябре 2024 года.
Вместе с этим импорт овощей упал на 50%.
В отчетный период просел и импорт российского СПГ (на 6,8%) и угля (на 26%). Кроме этого, импорт продукции из стали и железа упал на 82,6%, а цветных металлов - на 42,9%.
 
