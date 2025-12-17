https://1prime.ru/20251217/juristy-865624747.html
Юристы рассказали о штрафах за самовольное украшение подъезда
Юристы рассказали о штрафах за самовольное украшение подъезда - 17.12.2025, ПРАЙМ
Юристы рассказали о штрафах за самовольное украшение подъезда
Россиянам за самовольное украшение подъезда жилого дома к Новому году грозит штраф до 15 тысяч рублей и даже лишение свободы в случае пожара или гибели людей,... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T05:15+0300
2025-12-17T05:15+0300
2025-12-17T05:15+0300
бизнес
общество
рф
мария спиридонова
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865624747.jpg?1765937711
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Россиянам за самовольное украшение подъезда жилого дома к Новому году грозит штраф до 15 тысяч рублей и даже лишение свободы в случае пожара или гибели людей, рассказали РИА Недвижимость юристы.
"Любые действия, связанные с размещением декора на лестничных клетках, стенах, перилах, дверях и иных элементах подъезда, согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, затрагивают общее имущество собственников помещений. Размещение украшений без их решения может быть квалифицировано как нарушение порядка использования общего имущества и создать основание для привлечения к административной ответственности", – объяснила управляющий партнер "Легес Бюро" Мария Спиридонова.
Во-первых, за самоуправство (статья 19.1. КоАП) предусмотрено предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей. Во-вторых, размещение новогодних украшений может нарушать нормы пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП), из-за чего жильцы могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, а управляющая компания – на сумму от 300 тысяч до 400 тысяч рублей, рассказала она.
Кроме того, если из-за самовольно размещенной электрической новогодней гирлянды произошел пожар, который привел к гибели или травмированию людей, то, согласно статьям 109 и 219 Уголовного кодекса, наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет, уточнила Спиридонова.
Чтобы украсить подъезд, не нарушив закона, нужно провести голосование среди собственников жилья, закрепить их решение протоколом, убедиться, что все соответствует нормам пожарной безопасности, и согласовать оформление подъезда с ТСЖ или УК, указал управляющий партнер юридической компании "Энсо" Алексей Головченко.
После согласования можно выбирать украшения. Не рекомендуется использовать быстровоспламеняющиеся бумажные гирлянды и снежинки, изделия из натуральных тканей и ваты, перечислил юрист. Если гирлянда размещается на улице, она должна быть защищена от попадания осадков, добавил он.
"Установка елки тоже может нарушать нормы пожарной безопасности. Не всегда атрибуты Нового года сделаны из качественных материалов, их размещение, в том числе на эвакуационных путях, подключение гирлянд в неустановленные места, через удлинители и так далее может привести к замыканию, пожару и, следовательно, к повреждению чужого имущества, а то и более плачевным последствиям", – объяснила юрист Евгения Сабитова.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , рф, мария спиридонова
Бизнес, Общество , РФ, Мария Спиридонова
Юристы рассказали о штрафах за самовольное украшение подъезда
Юристы предупредили россиян о штрафах за самовольное украшение подъезда к Новому году
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Россиянам за самовольное украшение подъезда жилого дома к Новому году грозит штраф до 15 тысяч рублей и даже лишение свободы в случае пожара или гибели людей, рассказали РИА Недвижимость юристы.
"Любые действия, связанные с размещением декора на лестничных клетках, стенах, перилах, дверях и иных элементах подъезда, согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, затрагивают общее имущество собственников помещений. Размещение украшений без их решения может быть квалифицировано как нарушение порядка использования общего имущества и создать основание для привлечения к административной ответственности", – объяснила управляющий партнер "Легес Бюро" Мария Спиридонова.
Во-первых, за самоуправство (статья 19.1. КоАП) предусмотрено предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей. Во-вторых, размещение новогодних украшений может нарушать нормы пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП), из-за чего жильцы могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, а управляющая компания – на сумму от 300 тысяч до 400 тысяч рублей, рассказала она.
Кроме того, если из-за самовольно размещенной электрической новогодней гирлянды произошел пожар, который привел к гибели или травмированию людей, то, согласно статьям 109 и 219 Уголовного кодекса, наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет, уточнила Спиридонова.
Чтобы украсить подъезд, не нарушив закона, нужно провести голосование среди собственников жилья, закрепить их решение протоколом, убедиться, что все соответствует нормам пожарной безопасности, и согласовать оформление подъезда с ТСЖ или УК, указал управляющий партнер юридической компании "Энсо" Алексей Головченко.
После согласования можно выбирать украшения. Не рекомендуется использовать быстровоспламеняющиеся бумажные гирлянды и снежинки, изделия из натуральных тканей и ваты, перечислил юрист. Если гирлянда размещается на улице, она должна быть защищена от попадания осадков, добавил он.
"Установка елки тоже может нарушать нормы пожарной безопасности. Не всегда атрибуты Нового года сделаны из качественных материалов, их размещение, в том числе на эвакуационных путях, подключение гирлянд в неустановленные места, через удлинители и так далее может привести к замыканию, пожару и, следовательно, к повреждению чужого имущества, а то и более плачевным последствиям", – объяснила юрист Евгения Сабитова.