Канцлер ФРГ подтвердил обсуждение "демилитаризованной зоны" на Украине

2025-12-17T02:16+0300

экономика

мировая экономика

сша

украина

рф

фридрих мерц

юрий ушаков

владимир путин

financial times

politico

БЕРЛИН, 17 дек - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил обсуждение в рамках переговоров по мирному урегулированию на Украине планов по созданию "демилитаризованной зоны", но назвал это делом отдаленной перспективы. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что разработанный США план по урегулированию украинского конфликта предусматривает создание демилитаризованной зоны, которая будет международно признанной территорией России. Позднее газета Politico со ссылкой на французского чиновника сообщала, что Украина отказалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону. "Сейчас между США, Россией, Украиной и Европой ведется разговор также о демилитаризованной зоне", - сказал Мерц в программе телеканала ZDF "Was nun?". Он высказался в поддержку создания такой зоны, полагая, что это позволит "развести стороны конфликта". "Но, повторюсь, это все планы на будущее. Мы еще не дошли до этого", - заметил Мерц. При этом он пояснил, что создание "демилитаризованной зоны" не означает, что на ее территории будет действовать режим "особой экономической зоны". "Особая экономическая зона – это нечто другое, в первую очередь, речь идет о прекращении огня на нынешней так называемой линии соприкосновения, а затем о том, как отделить друг от друга две стороны конфликта, и это была бы демилитаризованная зона. Что делать в этой демилитаризованной зоне – это уже совсем другой вопрос, создавать ли там особую экономическую зону, но это действительно отдаленная перспектива, и до этого еще далеко", - заключил Мерц. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

сша

украина

рф

2025

мировая экономика, сша, украина, рф, фридрих мерц, юрий ушаков, владимир путин, financial times, politico, zdf