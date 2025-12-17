Доля рыночной ипотеки в России упала до исторического минимума

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17.12.2025
2025-12-17T12:44+0300
недвижимость
россия
рф
марат хуснуллин
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Доля рыночной ипотеки в России в 2025 году упала до исторического минимума, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Доля рыночной ипотеки упала до исторического минимума за всю историю выдачи ипотеки. Конечно, сейчас нам удается поддерживать наших заемщиков, наших граждан через компенсацию процентной ставки в основном через программы семейной ипотеки. Это очень дорого обходится для бюджета. Но мы все обязательства, взятые перед гражданами нашей страны, выполняем", - сказал он. Хуснуллин отметил, что в России ожидается позитивное решение от ЦБ РФ по ключевой ставке, так как каждое ее снижение облегчает нагрузку на бюджет и дает возможность привлекать рыночные средства в ипотеку.
недвижимость, россия, рф, марат хуснуллин
Недвижимость, РОССИЯ, РФ, Марат Хуснуллин
12:44 17.12.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНедвижимость в Москве
Недвижимость в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Недвижимость в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Доля рыночной ипотеки в России в 2025 году упала до исторического минимума, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Доля рыночной ипотеки упала до исторического минимума за всю историю выдачи ипотеки. Конечно, сейчас нам удается поддерживать наших заемщиков, наших граждан через компенсацию процентной ставки в основном через программы семейной ипотеки. Это очень дорого обходится для бюджета. Но мы все обязательства, взятые перед гражданами нашей страны, выполняем", - сказал он.
Хуснуллин отметил, что в России ожидается позитивное решение от ЦБ РФ по ключевой ставке, так как каждое ее снижение облегчает нагрузку на бюджет и дает возможность привлекать рыночные средства в ипотеку.
 
Заголовок открываемого материала