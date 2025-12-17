https://1prime.ru/20251217/khusnullin-865633570.html
Доля рыночной ипотеки в России упала до исторического минимума
Доля рыночной ипотеки в России упала до исторического минимума - 17.12.2025, ПРАЙМ
Доля рыночной ипотеки в России упала до исторического минимума
Доля рыночной ипотеки в России в 2025 году упала до исторического минимума, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T12:44+0300
2025-12-17T12:44+0300
2025-12-17T12:44+0300
недвижимость
россия
рф
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111553_0:106:3262:1941_1920x0_80_0_0_94dd99884323d322224dcfd7fcbe03aa.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Доля рыночной ипотеки в России в 2025 году упала до исторического минимума, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Доля рыночной ипотеки упала до исторического минимума за всю историю выдачи ипотеки. Конечно, сейчас нам удается поддерживать наших заемщиков, наших граждан через компенсацию процентной ставки в основном через программы семейной ипотеки. Это очень дорого обходится для бюджета. Но мы все обязательства, взятые перед гражданами нашей страны, выполняем", - сказал он. Хуснуллин отметил, что в России ожидается позитивное решение от ЦБ РФ по ключевой ставке, так как каждое ее снижение облегчает нагрузку на бюджет и дает возможность привлекать рыночные средства в ипотеку.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111553_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_8bf741c82cfb2b3e99938c8757e87794.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, россия, рф, марат хуснуллин
Недвижимость, РОССИЯ, РФ, Марат Хуснуллин
Доля рыночной ипотеки в России упала до исторического минимума
Хуснуллин: доля рыночной ипотеки в 2025 году упала до исторического минимума