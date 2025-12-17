Доля рыночной ипотеки в России упала до исторического минимума

https://1prime.ru/20251217/khusnullin-865633570.html

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Доля рыночной ипотеки в России в 2025 году упала до исторического минимума, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Доля рыночной ипотеки упала до исторического минимума за всю историю выдачи ипотеки. Конечно, сейчас нам удается поддерживать наших заемщиков, наших граждан через компенсацию процентной ставки в основном через программы семейной ипотеки. Это очень дорого обходится для бюджета. Но мы все обязательства, взятые перед гражданами нашей страны, выполняем", - сказал он. Хуснуллин отметил, что в России ожидается позитивное решение от ЦБ РФ по ключевой ставке, так как каждое ее снижение облегчает нагрузку на бюджет и дает возможность привлекать рыночные средства в ипотеку.

