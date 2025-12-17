https://1prime.ru/20251217/kino-865629039.html

В ГД внесут проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей в кино

В ГД внесут проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей в кино

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. В Госдуму будет внесён законопроект о штрафах до 700 тыс рублей для владельцев аудиовизуальных сервисов за распространение фильмов, дискредитирующих традиционные ценности РФ, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за нарушение запрета на распространение в аудиовизуальных сервисах произведений, содержащих материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание, будет внесен в Госдуму", - сказал он. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому прокатное удостоверение на фильм не выдадут, если он содержит материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отмену. Новшество касается в том числе владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей: на них возложена обязанность не допускать распространение такого рода произведений. Их владельцы будут обязаны в течение суток реагировать на предписания Роскомнадзора, подкрепленные заключением Минкульта. Такой контент сервисы должны будут удалять, после чего постоянно следить, чтобы пользователи не опубликовали его повторно. Немкин рассказал, что за неисполнение обозначенного требования Роскомнадзора владельцами аудиовизуальных сервисов и владельцами социальных сетей вводится административный штраф до 20 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц. "При повторном нарушении штрафы увеличиваются до 300 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц", - добавил он. По словам депутата, дополнительно для владельцев аудиовизуальных сервисов вводятся административные штрафы зa распространение аудиовизуальных произведений, которые содержат материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности: до 5 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для юридических лиц. При повторном нарушении суммы возрастают соответственно до 150 тысяч рублей для граждан, до 400 тысяч рублей - для должностных лиц, до 3 миллионов рублей - для юридических лиц. "При этом ответственность не наступает, если спорное произведение удалено владельцем сервиса в течение суток после отзыва прокатного удостоверения. Срок давности привлечения к административной ответственности по новым составам составляет один год", - отметил депутат. Немкин рассказал, что возбуждение дел об административных правонарушениях предлагается отнести к компетенции Минкультуры России, а в случае неудаления контента – к Роскомнадзору. Рассмотрение дел будет осуществляться районными судами. "Срок вступления закона в силу синхронизируется с законом N 324-Ф3 – 1 марта 2026 года. На произведения, размещённые до этой даты или имеющие прокатные удостоверения на момент распространения, предусмотренная ответственность распространяться не будет", - сказал он. По мнению депутата, принятие этого законопроекта – важный шаг для защиты зрителей и аудитории аудиовизуальных сервисов от материалов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности. "Важно понимать, что любые запреты без реальной ответственности редко когда начинают работать в полную силу. Если нет конкретного наказания за нарушение, предписания остаются формальностью и нарушаются дальше, не обеспечивая ни защиту аудитории, ни соблюдение законных норм. Этот законопроект устанавливает прозрачные, понятные и эффективные правила для всей индустрии, создавая реальную систему контроля", - добавил он.

