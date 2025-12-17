Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи бумажных книг в 2025 году могут вырасти на десять процентов - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251217/knigi-865651597.html
Продажи бумажных книг в 2025 году могут вырасти на десять процентов
Продажи бумажных книг в 2025 году могут вырасти на десять процентов - 17.12.2025, ПРАЙМ
Продажи бумажных книг в 2025 году могут вырасти на десять процентов
Объем продаж бумажных книг в 2025 году по прогнозам может достигнуть 107-110 миллиардов рублей, что на 10-12% больше показателей 2024 года, сообщил президент... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T21:25+0300
2025-12-17T21:25+0300
экономика
россия
бизнес
сергей степашин
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/42/842524275_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d799c5e522a891adbd03cb8a128556fe.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Объем продаж бумажных книг в 2025 году по прогнозам может достигнуть 107-110 миллиардов рублей, что на 10-12% больше показателей 2024 года, сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин. "По прогнозам, в текущем году объём продаж бумажных книг достигнет 107-110 миллиардов рублей с ростом на 10-12% по сравнению с 2024 годом (98 миллиардов рублей), хотя тиражный объём может сократиться на 3% до 226 миллионов экземпляров", - приводит озвученные Степашиным на заседании правления РКС данные пресс-служба союза. Он подчеркнул, что современный российский книжный рынок в 2025 году демонстрирует рост в денежном выражении, несмотря на вызовы традиционной розницы и сдвиги в потребительских привычках.
https://1prime.ru/20250717/nds-859580771.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/42/842524275_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_48631882f709b286ce9a4e8ffb24d491.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, сергей степашин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Сергей Степашин
21:25 17.12.2025
 
Продажи бумажных книг в 2025 году могут вырасти на десять процентов

Степашин: объем продаж бумажных книг может превысить на 10-12% показатели 2024 года

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКнижный магазин
Книжный магазин - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Книжный магазин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Объем продаж бумажных книг в 2025 году по прогнозам может достигнуть 107-110 миллиардов рублей, что на 10-12% больше показателей 2024 года, сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
"По прогнозам, в текущем году объём продаж бумажных книг достигнет 107-110 миллиардов рублей с ростом на 10-12% по сравнению с 2024 годом (98 миллиардов рублей), хотя тиражный объём может сократиться на 3% до 226 миллионов экземпляров", - приводит озвученные Степашиным на заседании правления РКС данные пресс-служба союза.
Он подчеркнул, что современный российский книжный рынок в 2025 году демонстрирует рост в денежном выражении, несмотря на вызовы традиционной розницы и сдвиги в потребительских привычках.
Издательство Просвещение - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
В книжном союзе предложили освободить детскую литературу от НДС
17 июля, 02:31
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесСергей Степашин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала