https://1prime.ru/20251217/knigi-865651597.html

Продажи бумажных книг в 2025 году могут вырасти на десять процентов

Продажи бумажных книг в 2025 году могут вырасти на десять процентов - 17.12.2025, ПРАЙМ

Продажи бумажных книг в 2025 году могут вырасти на десять процентов

Объем продаж бумажных книг в 2025 году по прогнозам может достигнуть 107-110 миллиардов рублей, что на 10-12% больше показателей 2024 года, сообщил президент... | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T21:25+0300

2025-12-17T21:25+0300

2025-12-17T21:25+0300

экономика

россия

бизнес

сергей степашин

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/42/842524275_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d799c5e522a891adbd03cb8a128556fe.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Объем продаж бумажных книг в 2025 году по прогнозам может достигнуть 107-110 миллиардов рублей, что на 10-12% больше показателей 2024 года, сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин. "По прогнозам, в текущем году объём продаж бумажных книг достигнет 107-110 миллиардов рублей с ростом на 10-12% по сравнению с 2024 годом (98 миллиардов рублей), хотя тиражный объём может сократиться на 3% до 226 миллионов экземпляров", - приводит озвученные Степашиным на заседании правления РКС данные пресс-служба союза. Он подчеркнул, что современный российский книжный рынок в 2025 году демонстрирует рост в денежном выражении, несмотря на вызовы традиционной розницы и сдвиги в потребительских привычках.

https://1prime.ru/20250717/nds-859580771.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, сергей степашин