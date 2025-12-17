https://1prime.ru/20251217/knigi-865651597.html
Продажи бумажных книг в 2025 году могут вырасти на десять процентов
2025-12-17T21:25+0300
экономика
россия
бизнес
сергей степашин
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Объем продаж бумажных книг в 2025 году по прогнозам может достигнуть 107-110 миллиардов рублей, что на 10-12% больше показателей 2024 года, сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин. "По прогнозам, в текущем году объём продаж бумажных книг достигнет 107-110 миллиардов рублей с ростом на 10-12% по сравнению с 2024 годом (98 миллиардов рублей), хотя тиражный объём может сократиться на 3% до 226 миллионов экземпляров", - приводит озвученные Степашиным на заседании правления РКС данные пресс-служба союза. Он подчеркнул, что современный российский книжный рынок в 2025 году демонстрирует рост в денежном выражении, несмотря на вызовы традиционной розницы и сдвиги в потребительских привычках.
