https://1prime.ru/20251217/kompanii-865627278.html

В России зарегистрировали более трех тысяч китайских компаний за год

В России зарегистрировали более трех тысяч китайских компаний за год - 17.12.2025, ПРАЙМ

В России зарегистрировали более трех тысяч китайских компаний за год

Более 3 тысяч новых компаний с китайским участием были зарегистрированы в 2025 году в России, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T08:35+0300

2025-12-17T08:35+0300

2025-12-17T08:35+0300

россия

бизнес

китай

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Более 3 тысяч новых компаний с китайским участием были зарегистрированы в 2025 году в России, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. "Практическое сотрудничество добилось нового прогресса при сохранении стабильности. Расширяется круг торговых субъектов. За январь - октябрь этого года в России зарегистрировано более 3300 новых китайских предприятий", - сказал посол. По его словам, КНР и РФ совершенствуют правовую систему. "Вступило в силу обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, что создало более благоприятные условия для инвестиционной деятельности предприятий двух стран. Активно реализуется обновленная версия плана китайско-российского инвестиционного сотрудничества, подписан меморандум об инвестиционном сотрудничестве в агропромышленном комплексе, что направляет инвестиции в приоритетные отрасли", - сказал он.

https://1prime.ru/20251215/kitay-865549866.html

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, китай, рф