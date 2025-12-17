Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России зарегистрировали более трех тысяч китайских компаний за год
17.12.2025
2025-12-17T08:35+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Более 3 тысяч новых компаний с китайским участием были зарегистрированы в 2025 году в России, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. "Практическое сотрудничество добилось нового прогресса при сохранении стабильности. Расширяется круг торговых субъектов. За январь - октябрь этого года в России зарегистрировано более 3300 новых китайских предприятий", - сказал посол. По его словам, КНР и РФ совершенствуют правовую систему. "Вступило в силу обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, что создало более благоприятные условия для инвестиционной деятельности предприятий двух стран. Активно реализуется обновленная версия плана китайско-российского инвестиционного сотрудничества, подписан меморандум об инвестиционном сотрудничестве в агропромышленном комплексе, что направляет инвестиции в приоритетные отрасли", - сказал он.
08:35 17.12.2025
 
В России зарегистрировали более трех тысяч китайских компаний за год

В 2025 году в России зарегистрировали 3300 новых компаний с китайским участием

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Более 3 тысяч новых компаний с китайским участием были зарегистрированы в 2025 году в России, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
"Практическое сотрудничество добилось нового прогресса при сохранении стабильности. Расширяется круг торговых субъектов. За январь - октябрь этого года в России зарегистрировано более 3300 новых китайских предприятий", - сказал посол.
По его словам, КНР и РФ совершенствуют правовую систему.
"Вступило в силу обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, что создало более благоприятные условия для инвестиционной деятельности предприятий двух стран. Активно реализуется обновленная версия плана китайско-российского инвестиционного сотрудничества, подписан меморандум об инвестиционном сотрудничестве в агропромышленном комплексе, что направляет инвестиции в приоритетные отрасли", - сказал он.
