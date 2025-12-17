https://1prime.ru/20251217/kompanii-865627278.html
В России зарегистрировали более трех тысяч китайских компаний за год
В России зарегистрировали более трех тысяч китайских компаний за год - 17.12.2025, ПРАЙМ
В России зарегистрировали более трех тысяч китайских компаний за год
Более 3 тысяч новых компаний с китайским участием были зарегистрированы в 2025 году в России, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T08:35+0300
2025-12-17T08:35+0300
2025-12-17T08:35+0300
россия
бизнес
китай
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Более 3 тысяч новых компаний с китайским участием были зарегистрированы в 2025 году в России, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. "Практическое сотрудничество добилось нового прогресса при сохранении стабильности. Расширяется круг торговых субъектов. За январь - октябрь этого года в России зарегистрировано более 3300 новых китайских предприятий", - сказал посол. По его словам, КНР и РФ совершенствуют правовую систему. "Вступило в силу обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, что создало более благоприятные условия для инвестиционной деятельности предприятий двух стран. Активно реализуется обновленная версия плана китайско-российского инвестиционного сотрудничества, подписан меморандум об инвестиционном сотрудничестве в агропромышленном комплексе, что направляет инвестиции в приоритетные отрасли", - сказал он.
https://1prime.ru/20251215/kitay-865549866.html
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_54831581bbe7d04c7b841a840e384b03.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, китай, рф
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, РФ
В России зарегистрировали более трех тысяч китайских компаний за год
В 2025 году в России зарегистрировали 3300 новых компаний с китайским участием
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Более 3 тысяч новых компаний с китайским участием были зарегистрированы в 2025 году в России, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
"Практическое сотрудничество добилось нового прогресса при сохранении стабильности. Расширяется круг торговых субъектов. За январь - октябрь этого года в России зарегистрировано более 3300 новых китайских предприятий", - сказал посол.
По его словам, КНР
и РФ
совершенствуют правовую систему.
"Вступило в силу обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, что создало более благоприятные условия для инвестиционной деятельности предприятий двух стран. Активно реализуется обновленная версия плана китайско-российского инвестиционного сотрудничества, подписан меморандум об инвестиционном сотрудничестве в агропромышленном комплексе, что направляет инвестиции в приоритетные отрасли", - сказал он.
В АТАГ рассказали о росте бронирований отелей в Китае