Мировой рынок краба за 50 лет вырос почти в сто раз

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Продажи краба на глобальном рынке за последние полвека выросли почти в 90 раз, и сейчас этот рынок достиг 8 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Крабы или морепродукты до начала XXI века не были хитами мирового рыбного рынка. Объем продаж краба на мировом рынке в 1976 году составлял менее 90 миллионов долларов, а сейчас – 8 миллиардов долларов!", - сказал глава ВАРПЭ. Аналогичная ситуация с другими морепродуктами: если объем продаж каракатиц и кальмаров в 1976 году ненамного превышал 100 миллионов долларов, то сейчас достиг уже 10 миллиардов долларов. "Крабы, каракатицы и кальмары, двустворчатые моллюски – этот рынок сейчас больше, чем мировой рынок трески, минтая, сельди и скумбрии вместе взятых", - пояснил Зверев. Несмотря на рост спроса, краб всегда останется деликатесом, уверен глава ВАРПЭ. "Популярность и недоступность часто идут рука об руку – как любовь и разлука. В советское время "Волга" была очень популярная и очень недостижимая. Краб и черная икра были популярными и недоступными. Деликатесы – яства "по случаю": для праздника, для ресторана, для застолья, чтобы, как говорится, "было все как у людей". Деликатесы стоят дорого", - заключил он.

