Курс юаня к рублю демонстрирует рост в первые часы торгов - 17.12.2025
Курс юаня к рублю демонстрирует рост в первые часы торгов
Курс юаня к рублю демонстрирует рост в первые часы торгов - 17.12.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю демонстрирует рост в первые часы торгов
Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует рост, следует из данных Московской биржи. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T12:06+0300
2025-12-17T12:06+0300
рынок
торги
богдан зварич
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624742_0:302:2567:1746_1920x0_80_0_0_a9c675b609e40e55370de9adef3cbf54.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует рост, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.51 мск рос на 11 копеек, до 11,38 рубля. "Отметим, что после волны роста, продемонстрированной на прошлой неделе, китайская валюта перешла в консолидацию в середине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля. Данная динамика может быть обоснована снижением инвестиционного спроса – текущие отметки, с учетом краткосрочных рисков перехода рубля к укреплению, не столь привлекательны для покупок, как уровни ниже 11 рублей. В текущей ситуации мы ожидаем продолжения движения китайской валюты в обозначенном коридоре", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. При этом ближе к концу месяца юань может тяготеть к нижней границе диапазона за счет роста предложения валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 29 декабря, добавил эксперт.
рынок, торги, богдан зварич, псб
Рынок, Торги, Богдан Зварич, ПСБ
12:06 17.12.2025
 
Курс юаня к рублю демонстрирует рост в первые часы торгов

Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды растет на 11 копеек, до 11,38 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев
Юань - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует рост, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.51 мск рос на 11 копеек, до 11,38 рубля.
"Отметим, что после волны роста, продемонстрированной на прошлой неделе, китайская валюта перешла в консолидацию в середине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля. Данная динамика может быть обоснована снижением инвестиционного спроса – текущие отметки, с учетом краткосрочных рисков перехода рубля к укреплению, не столь привлекательны для покупок, как уровни ниже 11 рублей. В текущей ситуации мы ожидаем продолжения движения китайской валюты в обозначенном коридоре", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
При этом ближе к концу месяца юань может тяготеть к нижней границе диапазона за счет роста предложения валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 29 декабря, добавил эксперт.
 
Рынок Торги Богдан Зварич ПСБ
 
 
