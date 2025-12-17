https://1prime.ru/20251217/kurs-865631804.html

Курс юаня к рублю демонстрирует рост в первые часы торгов

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует рост, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.51 мск рос на 11 копеек, до 11,38 рубля. "Отметим, что после волны роста, продемонстрированной на прошлой неделе, китайская валюта перешла в консолидацию в середине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля. Данная динамика может быть обоснована снижением инвестиционного спроса – текущие отметки, с учетом краткосрочных рисков перехода рубля к укреплению, не столь привлекательны для покупок, как уровни ниже 11 рублей. В текущей ситуации мы ожидаем продолжения движения китайской валюты в обозначенном коридоре", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. При этом ближе к концу месяца юань может тяготеть к нижней границе диапазона за счет роста предложения валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 29 декабря, добавил эксперт.

рынок, торги, богдан зварич, псб