Луна обсудит в конгрессе запрет инсайдерской торговли

Луна обсудит в конгрессе запрет инсайдерской торговли

2025-12-17T02:41+0300

ВАШИНГТОН, 17 дек – ПРАЙМ. Конгрессвумен Анна Паулина Луна планирует встретиться со спикером палаты представителей США республиканцем Майком Джонсоном и другими законодателями, чтобы обсудить внесение законопроекта о запрете инсайдерской торговли в конгрессе. В сентябре Луна представила законопроект, который запрещает членам конгресса, их супругам и детям, находящимся на их иждивении, торговать акциями и владеть ими. "Я встречусь со спикером Джонсоном и несколькими другими членами конгресса в четверг, чтобы обсудить вынесение на голосование законопроекта, который положит конец инсайдерской торговле в конгрессе", - написала Луна в соцсети Х. По словам конгрессвумен, ее законопроект вызывает все больший интерес у людей, и это "большой шаг в правильном направлении". В декабре Луна предупредила республиканцев в конгрессе, что из-за их нежелания выносить на голосование данный проект палату представителей могут отправить на перерыв. По ее словам, лидеры республиканцев отказываются выносить законопроект на рассмотрение, поэтому она хочет воспользоваться петицией в обход спикера палаты Джонсона. Ранее газета New York Post со ссылкой на опубликованные данные о доходах экс-спикера палаты представителей США и действующей конгрессвумен Нэнси Пелоси сообщила, что та в 2023 году получила одну из самых высоких инвестиционных доходностей среди американских конгрессменов за счет сомнительного использования опционов на акции. Доходность инвестиционного портфеля представителя Демократической партии в 2023 году составила 65%, что более чем вдвое превысило прирост американского индекса широкого рынка S&P 500 на уровне 24% за тот же период времени. По оценкам экспертов, опрошенных газетой, столь значительный прирост может говорить о "квази-инсайдерской торговле", свидетельствующей о возможной коррупционной составляющей при совершении опционных сделок.

