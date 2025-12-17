https://1prime.ru/20251217/luna-865622930.html
Луна обсудит в конгрессе запрет инсайдерской торговли
Луна обсудит в конгрессе запрет инсайдерской торговли - 17.12.2025, ПРАЙМ
Луна обсудит в конгрессе запрет инсайдерской торговли
Конгрессвумен Анна Паулина Луна планирует встретиться со спикером палаты представителей США республиканцем Майком Джонсоном и другими законодателями, чтобы... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T02:41+0300
2025-12-17T02:41+0300
2025-12-17T02:41+0300
экономика
мировая экономика
сша
нэнси пелоси
new york post
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865622930.jpg?1765928462
ВАШИНГТОН, 17 дек – ПРАЙМ. Конгрессвумен Анна Паулина Луна планирует встретиться со спикером палаты представителей США республиканцем Майком Джонсоном и другими законодателями, чтобы обсудить внесение законопроекта о запрете инсайдерской торговли в конгрессе.
В сентябре Луна представила законопроект, который запрещает членам конгресса, их супругам и детям, находящимся на их иждивении, торговать акциями и владеть ими.
"Я встречусь со спикером Джонсоном и несколькими другими членами конгресса в четверг, чтобы обсудить вынесение на голосование законопроекта, который положит конец инсайдерской торговле в конгрессе", - написала Луна в соцсети Х.
По словам конгрессвумен, ее законопроект вызывает все больший интерес у людей, и это "большой шаг в правильном направлении".
В декабре Луна предупредила республиканцев в конгрессе, что из-за их нежелания выносить на голосование данный проект палату представителей могут отправить на перерыв. По ее словам, лидеры республиканцев отказываются выносить законопроект на рассмотрение, поэтому она хочет воспользоваться петицией в обход спикера палаты Джонсона.
Ранее газета New York Post со ссылкой на опубликованные данные о доходах экс-спикера палаты представителей США и действующей конгрессвумен Нэнси Пелоси сообщила, что та в 2023 году получила одну из самых высоких инвестиционных доходностей среди американских конгрессменов за счет сомнительного использования опционов на акции. Доходность инвестиционного портфеля представителя Демократической партии в 2023 году составила 65%, что более чем вдвое превысило прирост американского индекса широкого рынка S&P 500 на уровне 24% за тот же период времени. По оценкам экспертов, опрошенных газетой, столь значительный прирост может говорить о "квази-инсайдерской торговле", свидетельствующей о возможной коррупционной составляющей при совершении опционных сделок.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, нэнси пелоси, new york post
Экономика, Мировая экономика, США, Нэнси Пелоси, New York Post
Луна обсудит в конгрессе запрет инсайдерской торговли
Конгрессвумен Луна встретится со спикером палаты представителей Джонсоном
ВАШИНГТОН, 17 дек – ПРАЙМ. Конгрессвумен Анна Паулина Луна планирует встретиться со спикером палаты представителей США республиканцем Майком Джонсоном и другими законодателями, чтобы обсудить внесение законопроекта о запрете инсайдерской торговли в конгрессе.
В сентябре Луна представила законопроект, который запрещает членам конгресса, их супругам и детям, находящимся на их иждивении, торговать акциями и владеть ими.
"Я встречусь со спикером Джонсоном и несколькими другими членами конгресса в четверг, чтобы обсудить вынесение на голосование законопроекта, который положит конец инсайдерской торговле в конгрессе", - написала Луна в соцсети Х.
По словам конгрессвумен, ее законопроект вызывает все больший интерес у людей, и это "большой шаг в правильном направлении".
В декабре Луна предупредила республиканцев в конгрессе, что из-за их нежелания выносить на голосование данный проект палату представителей могут отправить на перерыв. По ее словам, лидеры республиканцев отказываются выносить законопроект на рассмотрение, поэтому она хочет воспользоваться петицией в обход спикера палаты Джонсона.
Ранее газета New York Post со ссылкой на опубликованные данные о доходах экс-спикера палаты представителей США и действующей конгрессвумен Нэнси Пелоси сообщила, что та в 2023 году получила одну из самых высоких инвестиционных доходностей среди американских конгрессменов за счет сомнительного использования опционов на акции. Доходность инвестиционного портфеля представителя Демократической партии в 2023 году составила 65%, что более чем вдвое превысило прирост американского индекса широкого рынка S&P 500 на уровне 24% за тот же период времени. По оценкам экспертов, опрошенных газетой, столь значительный прирост может говорить о "квази-инсайдерской торговле", свидетельствующей о возможной коррупционной составляющей при совершении опционных сделок.