Лурье рассказала о панах после решения суда по делу о квартире Долиной

Лурье рассказала о панах после решения суда по делу о квартире Долиной

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье рассказала, что планирует въехать в квартиру, владелицей которой она стала по решению суда, как только появится такая возможность. Первый канал выложил в своем Telegram-канале отрывок шоу "Пусть говорят" с участием Лурье, который выйдет в 19.45 по московскому времени. "Как только появится возможность. Надеюсь, это будет скоро", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. Верховный суд России ранее признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что, если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно. В начале декабря Долина впервые публично высказалась о ситуации вокруг ее квартиры в Хамовниках в эфире программы "Пусть говорят". Певица также заявила, что приняла решение вернуть Полине Лурье деньги за квартиру в полном объеме.

