Лурье сделала заявление после решения Верховного суда по делу Долиной

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье в программе "Пусть говорят" на Первом канале выразила благодарность всем, кто поддерживал её в ходе судебной тяжбы . "Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады, отмечаем важный для нас день, победу. Я очень рада и хотела бы сказать спасибо всем, кто меня поддерживал", — сказала она.Вчера Верховный суд вынес окончательное решение в деле Долиной. Он отменил предыдущие вердикты нижестоящих судов и подтвердил право Полины Лурье на собственность спорной квартиры. Артистка Лариса Долина, на тот момент проживавшая в квартире, должна ее освободить, и если она этого не сделает добровольно, дело будет решено в принудительном порядке. Афера с квартиройПрошлым летом Лариса Долина оказалась под пристальным вниманием общественности, когда обнародовала информацию о том, что она стала жертвой мошенников, заставивших ее реализовать недвижимость в центре столицы. Злоумышленники в течение четырёх месяцев вводили певицу в заблуждение и под предлогом сохранности капитала убедили перевести средства на "безопасные" счета, а также отдать деньги от продажи курьеру. Ущерб составил не менее чем 317 миллионов рублей. Мошенники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к заключению на сроки от четырёх до семи лет, а также каждому назначил штраф в размере 900 тысяч рублей. Одновременно с этим Лариса Долина оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право на объект недвижимости, в результате чего Полина Лурье осталась ни с чем. Позднее Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения, после чего Лурье обратилась в Верховный суд.
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ.
Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье в программе "Пусть говорят" на Первом канале выразила
благодарность всем, кто поддерживал её в ходе судебной тяжбы .
"Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады, отмечаем важный для нас день, победу. Я очень рада и хотела бы сказать спасибо всем, кто меня поддерживал", — сказала она.
Вчера Верховный суд
вынес окончательное решение в деле Долиной. Он отменил предыдущие вердикты нижестоящих судов и подтвердил право Полины Лурье на собственность спорной квартиры. Артистка Лариса Долина, на тот момент проживавшая в квартире, должна ее освободить, и если она этого не сделает добровольно, дело будет решено в принудительном порядке.
Прошлым летом Лариса Долина оказалась под пристальным вниманием общественности, когда обнародовала информацию о том, что она стала жертвой мошенников, заставивших ее реализовать недвижимость в центре столицы. Злоумышленники в течение четырёх месяцев вводили певицу в заблуждение и под предлогом сохранности капитала убедили перевести средства на "безопасные" счета, а также отдать деньги от продажи курьеру. Ущерб составил не менее чем 317 миллионов рублей.
Мошенники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к заключению на сроки от четырёх до семи лет, а также каждому назначил штраф в размере 900 тысяч рублей.
Одновременно с этим Лариса Долина оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право на объект недвижимости, в результате чего Полина Лурье осталась ни с чем. Позднее Мосгорсуд
и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения, после чего Лурье обратилась в Верховный суд.
