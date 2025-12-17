https://1prime.ru/20251217/lure-865643992.html

Адвокат Лурье назвала кадастровую стоимость квартиры Долиной

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале заявила, что кадастровая стоимость квартиры, которую певица Лариса Долина продала Лурье - 123 миллиона рублей. Ранее Долина в эфире шоу "Пусть говорят" называла цену в 200 миллионов рублей, отмечая, что сумма в 112 миллионов, за которую в итоге жилье было продано, занижена. "Изначально квартира была выставлена за 130 миллионов рублей. Кадастровая стоимость этой квартиры - 123 миллиона рублей. И что такое рыночная цена? Это та цена, за которую продавец готов продать, а покупатель готов купить. Вот они договорились об этом", - сказала Свириденко в эфире шоу. Она добавила, что цена была снижена со 130 миллионов до 112 из-за отсутствия парковочных мест и детской площадки. Помимо этого, по словам адвоката Лурье, "не каждый человек хочет покупать квартиру у медийной личности". "В материалах гражданского дела есть заключение, экспертиза оценочная, которая была получена в рамках уголовного дела. Так эта экспертиза пришла к выводу, что рыночная цена квартиры составляет 138 миллионов рублей. Мы ее купили за 112. Вот эти 13 процентов являются нормальным в риелторском бизнесе, в риелторской практике. Это нормальное понижение цены. Это скидка за, ну не дефекты, а вот за эти обстоятельства", - добавила Свириденко. Верховный суд России ранее признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что, если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно. В начале декабря Долина впервые публично высказалась о ситуации вокруг ее квартиры в Хамовниках в эфире программы "Пусть говорят". Певица также заявила, что приняла решение вернуть Полине Лурье деньги за квартиру в полном объеме.

