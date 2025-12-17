https://1prime.ru/20251217/max-865632247.html

Число пользователей Max достигло 75 миллионов

2025-12-17T12:09+0300

технологии

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Число пользователей национальной платформы Max достигло 75 миллионов, среднесуточный охват в декабре достиг 45 миллионов человек, сообщила пресс-служба платформы. "В Max зарегистрировались 75 миллионов пользователей. Среднесуточная аудитория национального мессенджера в декабре достигла 45 миллионов человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что с момента запуска приложения пользователи отправили более 6,5 миллиарда сообщений, позвонили более 2 миллиардов раз. Помимо этого, блогеры, компании и госорганизации создали более 122 тысяч публичных каналов в Max с более чем 35 миллионами подписчиков. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

