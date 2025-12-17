Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число пользователей Max достигло 75 миллионов - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251217/max-865632247.html
Число пользователей Max достигло 75 миллионов
Число пользователей Max достигло 75 миллионов - 17.12.2025, ПРАЙМ
Число пользователей Max достигло 75 миллионов
Число пользователей национальной платформы Max достигло 75 миллионов, среднесуточный охват в декабре достиг 45 миллионов человек, сообщила пресс-служба... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T12:09+0300
2025-12-17T12:09+0300
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860381104_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d569f49789775d16737893c3dcb30c73.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Число пользователей национальной платформы Max достигло 75 миллионов, среднесуточный охват в декабре достиг 45 миллионов человек, сообщила пресс-служба платформы. "В Max зарегистрировались 75 миллионов пользователей. Среднесуточная аудитория национального мессенджера в декабре достигла 45 миллионов человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что с момента запуска приложения пользователи отправили более 6,5 миллиарда сообщений, позвонили более 2 миллиардов раз. Помимо этого, блогеры, компании и госорганизации создали более 122 тысяч публичных каналов в Max с более чем 35 миллионами подписчиков. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860381104_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_02ab1ac1bfa16a3923e23d2550d70924.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии
Технологии
12:09 17.12.2025
 
Число пользователей Max достигло 75 миллионов

Число пользователей национальной платформы Max достигло 75 миллионов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Мессенджер Max. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Число пользователей национальной платформы Max достигло 75 миллионов, среднесуточный охват в декабре достиг 45 миллионов человек, сообщила пресс-служба платформы.
"В Max зарегистрировались 75 миллионов пользователей. Среднесуточная аудитория национального мессенджера в декабре достигла 45 миллионов человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с момента запуска приложения пользователи отправили более 6,5 миллиарда сообщений, позвонили более 2 миллиардов раз.
Помимо этого, блогеры, компании и госорганизации создали более 122 тысяч публичных каналов в Max с более чем 35 миллионами подписчиков.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
 
Технологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала