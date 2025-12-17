https://1prime.ru/20251217/med-865628296.html
Стоимость меди растет на данных ФРС США
Стоимость меди растет на данных ФРС США - 17.12.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди растет на данных ФРС США
Стоимость меди растет в среду утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают сигналы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США по... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T09:12+0300
2025-12-17T09:12+0300
2025-12-17T09:12+0300
рынок
торги
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают сигналы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США по дальнейшему снижению учетной ставки. По состоянию на 8.57 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,18% - до 5,4225 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,54% - до 11 592 долларов, алюминия - выросла на 0,37%, до 2 876,5 доллара, цинка - опустилась на 1,68%, до 3 041,5 доллара. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби (Austan Goolsbee) заявил, что ожидает дальнейшего снижения учетной ставки ФРС в 2026 году, сообщает агентство Блумберг. Ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС могут поддерживать настроения на рынке меди. Снижение учетной ставки регулятора может увеличить спрос на металл держателей других валют.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_125:0:2258:1600_1920x0_80_0_0_6db0c9963c13285e16366eac1425cbd4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, comex
Стоимость меди растет на данных ФРС США
Медь дорожает на фоне ожиданий снижения учетной ставки ФРС США
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают сигналы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США по дальнейшему снижению учетной ставки.
По состоянию на 8.57 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex
дорожал на 1,18% - до 5,4225 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,54% - до 11 592 долларов, алюминия - выросла на 0,37%, до 2 876,5 доллара, цинка - опустилась на 1,68%, до 3 041,5 доллара.
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби (Austan Goolsbee) заявил, что ожидает дальнейшего снижения учетной ставки ФРС в 2026 году, сообщает агентство Блумберг.
Ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС могут поддерживать настроения на рынке меди. Снижение учетной ставки регулятора может увеличить спрос на металл держателей других валют.