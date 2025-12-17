https://1prime.ru/20251217/med-865628296.html

Стоимость меди растет на данных ФРС США

2025-12-17T09:12+0300

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают сигналы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США по дальнейшему снижению учетной ставки. По состоянию на 8.57 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,18% - до 5,4225 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,54% - до 11 592 долларов, алюминия - выросла на 0,37%, до 2 876,5 доллара, цинка - опустилась на 1,68%, до 3 041,5 доллара. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби (Austan Goolsbee) заявил, что ожидает дальнейшего снижения учетной ставки ФРС в 2026 году, сообщает агентство Блумберг. Ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС могут поддерживать настроения на рынке меди. Снижение учетной ставки регулятора может увеличить спрос на металл держателей других валют.

