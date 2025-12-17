Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость меди растет на данных ФРС США - 17.12.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди растет на данных ФРС США
2025-12-17T09:12+0300
2025-12-17T09:12+0300
рынок
торги
сша
comex
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают сигналы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США по дальнейшему снижению учетной ставки. По состоянию на 8.57 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,18% - до 5,4225 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,54% - до 11 592 долларов, алюминия - выросла на 0,37%, до 2 876,5 доллара, цинка - опустилась на 1,68%, до 3 041,5 доллара. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби (Austan Goolsbee) заявил, что ожидает дальнейшего снижения учетной ставки ФРС в 2026 году, сообщает агентство Блумберг. Ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС могут поддерживать настроения на рынке меди. Снижение учетной ставки регулятора может увеличить спрос на металл держателей других валют.
рынок, торги, сша, comex
Рынок, Торги, США, Comex
09:12 17.12.2025
 
Стоимость меди растет на данных ФРС США

Медь дорожает на фоне ожиданий снижения учетной ставки ФРС США

© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
Медная проволока. Архивное фото
© Unsplash/CALITORE
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают сигналы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США по дальнейшему снижению учетной ставки.
По состоянию на 8.57 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,18% - до 5,4225 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,54% - до 11 592 долларов, алюминия - выросла на 0,37%, до 2 876,5 доллара, цинка - опустилась на 1,68%, до 3 041,5 доллара.
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби (Austan Goolsbee) заявил, что ожидает дальнейшего снижения учетной ставки ФРС в 2026 году, сообщает агентство Блумберг.
Ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС могут поддерживать настроения на рынке меди. Снижение учетной ставки регулятора может увеличить спрос на металл держателей других валют.
 
РынокТоргиСШАComex
 
 
Об Агентстве
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
