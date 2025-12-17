https://1prime.ru/20251217/merts-865620370.html

Мерц оценил шансы на принятие ЕС решения по российским активам

БЕРЛИН, 17 дек - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц оценивает шансы на принятие ЕС решения по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины как "50/50". Еврокомиссия рассчитывает добиться от стран ЕС решения об использовании российских активов на саммите 18-19 декабря. "Я бы сказал, что шансы на то, что мы этого добьемся (решения об использовании активов в пользу Украины - ред.), составляют 50 на 50", - заявил Мерц в программе телеканала ZDF "Was nun?". Он отметил, что в курсе сомнений, которые высказывают некоторые страны ЕС, в частности Бельгия и Италия, по вопросу правомерности использования российских активов для поддержки Украины и "может их понять". "Я только говорю, что, с другой стороны, если мы не совершим этот прыжок сейчас и не примем решение, которое мы могли бы принять, чтобы остановить это продвижение российской армии, то когда же тогда?" - высказался Мерц. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, чт активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

