Россия укрепила взаимодействие с ВС стран ОДКБ, СНГ и ШОС, заявил Белоусов - 17.12.2025
Россия укрепила взаимодействие с ВС стран ОДКБ, СНГ и ШОС, заявил Белоусов
2025-12-17T15:57+0300
2025-12-17T15:57+0300
россия
общество
рф
андрей белоусов
владимир путин
снг
шос
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Россия укрепила взаимодействие с вооруженными силами стран ОДКБ, СНГ, ШОС, подняла уровень совместного применения и слаженности войск, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. "В части многостороннего сотрудничества - существенно укрепили взаимодействие с вооруженными силами стран-участников ОДКБ, СНГ и ШОС. Подняли уровень совместного применения и слаженности войск, совместного воздушного и морского патрулирования", - сказал Белоусов в докладе президенту России Владимиру Путину в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
рф
россия, общество , рф, андрей белоусов, владимир путин, снг, шос
РОССИЯ, Общество , РФ, Андрей Белоусов, Владимир Путин, СНГ, ШОС
15:57 17.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Россия укрепила взаимодействие с вооруженными силами стран ОДКБ, СНГ, ШОС, подняла уровень совместного применения и слаженности войск, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"В части многостороннего сотрудничества - существенно укрепили взаимодействие с вооруженными силами стран-участников ОДКБ, СНГ и ШОС. Подняли уровень совместного применения и слаженности войск, совместного воздушного и морского патрулирования", - сказал Белоусов в докладе президенту России Владимиру Путину в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
 
РОССИЯОбществоРФАндрей БелоусовВладимир ПутинСНГШОС
 
 
