Россия укрепила взаимодействие с ВС стран ОДКБ, СНГ и ШОС, заявил Белоусов

Россия укрепила взаимодействие с ВС стран ОДКБ, СНГ и ШОС, заявил Белоусов - 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T15:57+0300

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Россия укрепила взаимодействие с вооруженными силами стран ОДКБ, СНГ, ШОС, подняла уровень совместного применения и слаженности войск, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. "В части многостороннего сотрудничества - существенно укрепили взаимодействие с вооруженными силами стран-участников ОДКБ, СНГ и ШОС. Подняли уровень совместного применения и слаженности войск, совместного воздушного и морского патрулирования", - сказал Белоусов в докладе президенту России Владимиру Путину в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

