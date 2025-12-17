https://1prime.ru/20251217/mironov-865625468.html
Миронов предложил усилить контроль за повышением цен на маркетплейсах
2025-12-17T06:45+0300
бизнес
экономика
россия
сергей миронов
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил усилить контроль за повышением цен в крупных торговых сетях и на маркетплейсах перед новогодними праздниками.
Обращение на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Максима Шаскольского имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность институционализации "новогоднего набора" как объекта отдельного мониторинга и превентивного антимонопольного контроля", - сказано в обращении.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается сформировать перечень товаров и услуг, который будет использоваться для мониторинга динамики цен на маркетплейсах и в крупных торговых сетях перед новогодними праздниками.
"Условно назовем его "новогодний набор". Это широкий перечень продуктов, детских товаров, непродовольственных товаров массового спроса, туристических и развлекательных услуг, на которые в конце года приходится повышенный спрос", – уточнил парламентарий.
По его словам, большая часть товаров такого "новогоднего набора" сосредоточена на маркетплейсах и в крупных сетевых ретейлерах.
"Поскольку в конце каждого года стоимость "новогоднего набора" растет выше инфляции, перед государством стоит задача не допустить необоснованного повышения цен, и особая роль в этом принадлежит ФАС России", – считает Миронов.
Он отметил, что ведомству предлагается организовать усиленный мониторинг цен перед новогодними праздниками и активнее использовать имеющиеся в его распоряжении механизмы предостережения и предупреждения торговых компаний.
"ФАС России необходимо организовать работу по выявлению непропорционального роста торговых наценок, использования акций, программ лояльности и специальных предложений для маскировки предновогоднего завышения цен", – заключил лидер партии.
