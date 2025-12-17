https://1prime.ru/20251217/mishustin-865640795.html

Мишустин рассказал, сколько человек установили самозапрет на кредиты

Мишустин рассказал, сколько человек установили самозапрет на кредиты - 17.12.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал, сколько человек установили самозапрет на кредиты

Самозапрет на оформление кредитов уже установили свыше 20 миллионов человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T16:03+0300

2025-12-17T16:03+0300

2025-12-17T16:03+0300

россия

финансы

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Самозапрет на оформление кредитов уже установили свыше 20 миллионов человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Практически 800 тысяч человек установили самозапрет на оформление новых сим-карт. Свыше 20 миллионов - на получение потребительских займов", - сказал Мишустин на стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством".

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, михаил мишустин