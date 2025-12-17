https://1prime.ru/20251217/mishustin-865640795.html
Мишустин рассказал, сколько человек установили самозапрет на кредиты
Мишустин рассказал, сколько человек установили самозапрет на кредиты - 17.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал, сколько человек установили самозапрет на кредиты
Самозапрет на оформление кредитов уже установили свыше 20 миллионов человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T16:03+0300
2025-12-17T16:03+0300
2025-12-17T16:03+0300
россия
финансы
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Самозапрет на оформление кредитов уже установили свыше 20 миллионов человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Практически 800 тысяч человек установили самозапрет на оформление новых сим-карт. Свыше 20 миллионов - на получение потребительских займов", - сказал Мишустин на стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством".
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, сколько человек установили самозапрет на кредиты
Мишустин: самозапрет на оформление кредитов установили свыше 20 млн человек