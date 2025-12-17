https://1prime.ru/20251217/mishustin-865640914.html

Мишустин рассказал о снижении числа цифровых преступлений

технологии

общество

рф

михаил мишустин

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. В России зафиксировано снижение числа цифровых преступлений, за 10 месяцев 2025 года их общее число уменьшилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В результате уже принятых мер впервые с июля текущего года зафиксировано снижение количества зарегистрированных цифровых преступлений. За 10 месяцев их общее число уменьшилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сказал Мишустин на стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством". Он также добавил, что если сравнивать октябрь к октябрю, то падение составляет уже почти четверть. Очень важно продолжать эту работу, заключил Мишустин.

