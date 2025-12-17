Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о снижении числа цифровых преступлений - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251217/mishustin-865640914.html
Мишустин рассказал о снижении числа цифровых преступлений
Мишустин рассказал о снижении числа цифровых преступлений - 17.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о снижении числа цифровых преступлений
В России зафиксировано снижение числа цифровых преступлений, за 10 месяцев 2025 года их общее число уменьшилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T16:05+0300
2025-12-17T16:05+0300
технологии
общество
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ca1684baabb47ba6d8963be4fe4d5f4.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. В России зафиксировано снижение числа цифровых преступлений, за 10 месяцев 2025 года их общее число уменьшилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В результате уже принятых мер впервые с июля текущего года зафиксировано снижение количества зарегистрированных цифровых преступлений. За 10 месяцев их общее число уменьшилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сказал Мишустин на стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством". Он также добавил, что если сравнивать октябрь к октябрю, то падение составляет уже почти четверть. Очень важно продолжать эту работу, заключил Мишустин.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_00ac222cdb58d706a962d0ae21482648.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , рф, михаил мишустин
Технологии, Общество , РФ, Михаил Мишустин
16:05 17.12.2025
 
Мишустин рассказал о снижении числа цифровых преступлений

Мишустин: число цифровых преступлений в России снизилось на 9,5% за десять месяцев

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. В России зафиксировано снижение числа цифровых преступлений, за 10 месяцев 2025 года их общее число уменьшилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В результате уже принятых мер впервые с июля текущего года зафиксировано снижение количества зарегистрированных цифровых преступлений. За 10 месяцев их общее число уменьшилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сказал Мишустин на стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством".
Он также добавил, что если сравнивать октябрь к октябрю, то падение составляет уже почти четверть. Очень важно продолжать эту работу, заключил Мишустин.
 
ТехнологииОбществоРФМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала